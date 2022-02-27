正值烏克蘭總統澤倫斯原則同意烏克蘭代表團在烏克蘭-白俄羅斯邊界會見俄羅斯代表團之時，卻傳出不幸的消息，有烏克蘭國民女兵之稱的琳娜茨維拉（Iryna Tsvila）在首都基輔附近陣亡，震驚烏克蘭全國，均尊稱她是「烏克蘭女英雄」。

據俄媒報導，在北約組織發表針對俄羅斯具有侵略性的聲明後，俄羅斯總統普丁命令俄羅斯軍隊的核武部隊進入特殊戰備狀態。普丁指責，北約國家不僅在經濟領域對俄羅斯採取了「不友善的行動」，且允許高級官員向俄羅斯發表咄咄逼人的聲明。

另據《基輔獨立報》(Kyiv Independent reports)報導，烏克蘭總統澤倫斯與白俄羅斯總統盧卡申科通話後，原則同意烏克蘭代表團在沒有先決條件的情況下，在烏克蘭-白俄羅斯邊界沿線的普里皮亞季河(Pripyat)附近會見俄羅斯代表團。

正值有停戰談判之望時，目前卻傳出，有烏克蘭「國民女兵」之稱的琳娜茨維拉（Iryna Tsvila）在首都基輔附近與俄羅斯裝甲部隊作戰時陣亡殉國。

根據《三立新聞網》報導，琳娜茨維拉在Instagram發布的最後一則訊息是「誰願意幫忙防禦基輔？」，成為她的遺言。

琳娜茨維拉陣亡的消息，傳遍各大社群媒體以及歐洲各國，也震驚烏克蘭，紛紛為她表示哀悼之意，烏克蘭國會議員尊稱她是「烏克蘭女英雄」！

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