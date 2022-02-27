英國每日郵報(DailyMail)報導，烏克蘭情報部門稱，白俄羅斯可能會更大程度的介入烏俄戰爭，據說白俄羅斯的特種部隊已搭乘飛機，隨時準備對基輔發動空降突襲作戰，白俄羅斯獨裁者盧卡申科(Alexander Lukashenko)可能同時向烏克蘭宣戰。

據報導，俄羅斯對烏克蘭的攻勢在各路受阻，包括烏克蘭第二大城市哈爾科夫已逐退俄軍，基輔防禦也有成效。普丁已越來越憤怒和沮喪，可能會向白俄羅斯提出增兵的要求。

基輔前國防部長薩格羅德紐克(Andriy Zagorodnyuk)聲稱，白俄羅斯即將對烏克蘭宣戰。他表示：「如果發生這種情況，那麼白俄羅斯也成了入侵烏克蘭的侵略者。我認為的攻打目標是基輔和日托米爾(Zhytomyr)。」日托米爾位在基輔西邊60公里處。