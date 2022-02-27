俄羅斯24日對烏克蘭展開軍事行動，但此前力挺的美國總統拜登與北約成員紛紛發表聲明強調不會派兵支援，引發外界討論。對此，前民進黨立委郭正亮表示，俄烏衝突不是一、兩天的事情，過程中其實是有轉折的餘地的，「事情演變成這樣，美國難道沒有責任嗎？」

總統蔡英文日前表示「我們要嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，以及對於區域及全球和平穩定的破壞。值此之際，也要鞏固全民心防，加強防範認知作戰，避免境外勢力和在地協力者，藉由烏克蘭的變局操作製造恐慌的錯假訊息，影響台灣社會的民心士氣」。

郭正亮近日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，事實上，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在公開演講批評最厲害的就是歐美等國，說歐美都站著不進場支援，台灣政府應該去批評美國啊！美國在第一時間就宣布願意接收烏克蘭難民，才開打沒多久而已，這不是等於承認烏克蘭戰敗了嗎？拜登又說，任何情況都不會出兵，蔡英文總統怎麼不去問美國為什麼要這樣說?

郭正亮質疑，這跟甚麼認知作戰基本沒關，因為會爆發戰事，就是歐美一手造成的，要問原因應該要去問歐美，大家現在在關注的，是歐美怎麼會這樣對待烏克蘭？這才是核心問題。

郭正亮認為，烏克蘭首府基輔都已經被導彈打到了，歐美在幹什麼？拜登總統甚至還說要幫烏克蘭祈禱，這叫什麼認知作戰？郭正亮直言，這次拜登的領導威信真的受到重創，因為俄烏衝突已經不是一、兩天的事情了，澤倫斯基上台至今已經快4年了，局勢卻不斷惡化，拜登是怎麼處理的？過程中其實是有轉折的餘地的，但演變成這樣，美國難道沒有責任嗎？說白了，這是拜登第二次的外交挫敗。