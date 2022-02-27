馬來西亞網紅沛妤（Pei Yu）外型亮麗身材火辣被譽為「大馬正妹」，她不時會在IG放送養眼照福利，魔鬼身材搭配各式「挖空戰袍」，狂吸高達87.3萬粉絲追蹤。沛妤今(27)日分享一款牛仔吊帶裝美照，裡面全無內搭形成偽「裸體圍裙」，藏不住的絕美雪白UU引來瘋狂點讚。

沛妤今(27)日在IG分享她的最新辣照，畫面中她全身僅穿一件牛仔吊帶裝，下身缺角處似搭有白色內褲，但上身則是無內搭的「真空狀態」，形成類似偽「裸體圍裙」的視覺效果；只見沛妤左手腕頂著纖腰，右手拿著手機微笑觀視，雙肩吊帶連接處藏不住的絕美雪白UU春光無限。

沛妤照例用她的雞湯金句寫道：「Worry less, smile more」，意即「擔憂少一點，微笑多一點」，網友當場被她的天使臉孔與魔鬼身材香爆，大讚：「好辣」、「好合身啊」、「真可愛的寶貝」、「好正」、「就是那麼的美」、「這身材完美啊！」、「漂亮」、「超美」、「兇」、「女神身材超棒的」、「性感」、「妳穿這樣，肯定微笑止不住」、「百看不厭」，一排又一排刷不完的愛心。

沛妤經常在IG分享大尺度照片，曾曬過只穿吊帶褲沒穿內在美的福利，還分享過只穿一件寬鬆背心起床準備洗漱的養眼畫面，不但擁有傲人上圍與纖細蠻腰，還有精實馬甲線甚至人魚線，憑健美體態「實力」圈粉無數。