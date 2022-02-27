俄烏之戰，俄羅斯駭客攻擊烏克蘭多個政府網站，企圖癱瘓烏克蘭的對外網路；太空探索技術公司（SpaceX）執行長馬斯克應烏克蘭請求，提供「星鏈（Starlink）」衛星站，供應烏克蘭網路服務。前民進黨立委林濁水直言，馬斯克參戰，法國總統馬克宏卻宣布不參戰，「怪到不行」。

林濁水27日在臉書貼文表示，馬斯克啟動「星鏈」，衛星寬頻服務已啟用，宣布會提供更多終端設備給烏克蘭，怪到不行。馬斯克參戰，連德國都動了，法國總統馬克宏宣布不參戰。

有網友酸說，「台灣既然己加入美歐各大國的經濟制裁行列，機會難逢呀。就如大師所說德國和馬斯克都己參戰，而且蔡總統也已『感同身受』，台灣也就負起國際責任，跟隨一起參戰軍援烏克蘭，以免被俄羅斯併吞！拜登也許會親自打電話感謝，也讓台灣揚名世界！好讚呀！」

但是也有網友認為，「這叫置入性行銷，不是參戰」、「這就是資本主義的厲害，社會主義學不來的。」

烏克蘭多個政府網站遭到俄羅斯駭客攻擊，癱瘓烏克蘭的對外網路。烏國副總理兼數位化轉型部長費多羅夫在推特上請求馬斯克協助，馬斯克已表示，已啟動星鏈服務，未來還會有更多的衛星站，將全面支援烏克蘭。