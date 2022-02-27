社區大樓通常規劃公共設施，像是健身房、圖書室、交誼廳、游泳池等，提供住戶使用，一名網友好奇大樓公設有游泳池，為何會被多數人嫌惡？釣出內行人解惑，不僅考驗人品，CP值也不夠高。

原PO在臉書粉專「靠北建商2.0」發文提問，「為什麼那麼多人討厭公設有游泳池？在自己家有游泳池不是很好嗎？」貼文也引起網友們熱議，紛紛點出游泳池為什麼會淪為公設惡夢。

對於原PO疑問，就有一名網友神回「你說公廁怎麼了」，認為就算是僅限住戶使用，也難防不會遇到沒公德心的人，吸引近500人按讚，引起其他人共鳴笑說「大型尿池」、「笑死，這理解沒毛病」、「本日最中肯」。

多數網友則點出游泳池營運成本過高是硬傷，「水費、清潔費、救生員、設備維修費，泳池是吃基金的怪獸」、「選房會避開有游泳池還有公設多的，雖然公設比一樣，但不會多公電水和維護費」、「泳池是管委會的惡夢，水費不說，還要請合格救生員，萬一消毒不好，住戶上吐下瀉，出了公安問題，鐵賠到脫褲子」。

也有人補充公設使用頻率不高，最終就是被閒置，「不是大家都用得到，用不到的人更有意見」、「我們社區就是有游泳池，當時也是愛上這個設施，結果現在超多住戶投票不啟用」、「老實說社區泳池真的是有錢有閒的人才玩得起的東西，有錢才會讓泳池運作，有閒大家都會去使用」。

不過也是有網友偏愛公設有泳池，「很好啊，SAP池，熱水池，烤箱，好用又實在」、「我覺得要看住戶素質，我家社區也有游泳池跟烤箱SPA，沒疫情時無聊懶得出門就下樓去玩很方便」。