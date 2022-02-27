南韓女子團體TWICE出道6年多，在全世界收穫高知名度，最近她們到美國巡演，官方IG釋出一系列後台美照，台籍成員兼老么的周子瑜開心自拍，穿著短版上衣露出細腰，俏皮活力的模樣，讓大批粉絲看了全被電暈。

照片中，周子瑜頂著及肩短髮，穿著TWICE粉色團服T恤，短版衣服做成胸下交叉設計，令她秀出一截白皙小蠻腰，一下比YA一下嘟嘴，清純可愛的美貌，讓粉絲看了都忍不住直呼「戀愛了」，接著鏡頭一拉遠，照到周子瑜下半身是搭配黑色短褲，原本身材就高挑的她，就算穿著平底鞋，一雙美腿還是相當修長，九頭身好比例令人稱羨。

周子瑜身材高挑，比例完美。（圖／翻攝自IG）

TWICE成軍即將滿7年，日前有消息傳出林娜璉、朴志效、俞定延、金多賢、孫彩瑛、Sana、Mina、Momo等8位成員已陸續完成續約，再度簽下5年的合約，周子瑜則與JYP娛樂簽下專屬的3年合約，未來打算以「單飛不解散」的方式朝向多元發展，可此消息未獲證實，周子瑜媽媽也尚未回應。