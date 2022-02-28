女星王祖賢出道時憑著甜美外表、173公分的高䠷身材與獨特的空靈氣質受到觀眾喜愛，也因此獲得「亞洲第一美腿」的稱號，1987年更靠著電影《倩女幽魂》紅遍兩岸三地，成為家喻戶曉的女星。而現在即使已息影多年，但她私底下的一舉一動仍受到大眾矚目，近日她便公開了近況立即大批網友熱烈討論。

王祖賢自從2004年拍完電影《美麗上海》後便宣布息影，隱居加拿大並一心向佛，但偶爾也會在社群媒體上公開私下生活。近日她便在IG上PO出禮佛的影片，只見她穿著一身的袈裟，祈求佛祖保佑「世界和平、疫情早日平息，讓我們重回健康的生活」，而她雖在影片中戴著口罩仍遮不住仙氣，令網友看了忍不住讚嘆「姐姐好美」、「溫柔又美麗的姐姐」。

事實上，現年55歲的王祖賢即使息影多年，除了外表凍齡外，身材也依舊維持在最佳狀態，雖先前曾經被人拍到疑似發福的狀態，但沒多久她就公開一張穿著白襯衫搭配牛仔短褲的照片，大秀一雙白皙又修長的雙腿，立即引來網友留言「真的宛如少女」、「果然還是跟以前一樣美」、「姊姊還是像洋娃娃一樣」、「女神姊姊」、「大長腿」，甚至不少人敲碗要她復出。

根據《香港01》的報導，王祖賢一直都利用一種名叫「低溫減肥法」的方式，只吃室內氣溫17度、較冷的食物，因為冷的食物吃進肚子後需要用體溫來加溫，身體也會消耗更多熱量來達到減肥的效果，而澱粉類的食物經過冷凍後，抗性澱粉會增加，不利於身體吸收因此也會降低熱量的攝取。

數年前荷蘭大學醫學中心就曾研究證實，溫度降低可以提高人體30%的新陳代謝率，若是冷到發抖新陳代謝速度會增加到5倍，每小時能燃燒400大卡，促使白色脂肪轉為棕色脂肪加速身體的熱能燃燒，只要10分鐘就能達到1小的所消耗的運動熱量，因此不少女星也是靠著這個方法來控制體態。