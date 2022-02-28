國際政經紛擾、通膨居高不下，一直是今年以來主要問題，原先市場注意力集中在聯準會升息，惟俄羅斯及烏克蘭危機反反覆覆，仍未見轉機。先前俄羅斯宣布結束軍演、並撤軍，美國馬上說並非事實，雖未如美國所說十六日開戰，但是事實證明美國公布俄羅斯不僅未撤軍還增兵邊界是真的。歐盟兩大成員法國及德國總統及總理親自出馬協調俄羅斯，但是遲遲未見結果，甚至傳出俄羅斯承認烏克蘭東部親俄勢力獨立成兩個國家─頓內次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的獨立與主權，烏克蘭回嗆拒絕任何領土讓步，英美說要祭出經濟制裁，俄羅股匯市狂瀉，油價再度站上九三美元。

美股近期利空不斷測試

國際金融市場很容易受俄烏美消息面影響而大震盪，特別是先前美股已受預期升息影響而快速修正，如今再受俄烏國際地緣政治關係刺激，股市大跌，且三月馬上要升息，股市壓力相對較大。以今年以來國際股市表現來看，累計跌幅原先居冠的費半指數超過十四％，如今俄羅斯股市已趕上，兩個月不到股市下跌二四％居全球之冠。這是美國給的經濟壓力。後續最怕的是俄烏危機持續拖延，金融市場最怕不穩定因子。這也會影響歐盟經濟恢復成長力道，尤其是最大工業國德國，最近股市最先創今年新低，距離年線也將近八百點了，德國一向是歐洲經濟火車頭，若未見拉抬，就比較累了。

美股二月以來雖未像一月大幅下跌，但是欲振乏力，主要是科技股偏弱，臉書一改名後，股價大跌，市值蒸發超過五千億美元，排名跌至十名以外，包括國家半導體、Netflix、特斯拉、應材、超微、福特、通用等累計跌幅都超過十五％，比那指、費半跌幅還大。主要還是聯準會態度，尤其一月開會紀錄，對於通膨造成薪資成本提高相當重視，消費者物價指數連續兩個月年增率都超過七％，是近四十年來最高。的確，不升息不行了。且一月下旬開會以後國際原物料價格持續上漲，最受注意就是油價，最高達九五美元／桶；北海布蘭特原油甚至看見一百美元，幾家大投行紛紛上修今年將看到一二○美元以上，雖然近幾年各國大力提倡綠能，但是石油還是生產大多數民生相關用品基本所需，所以油價上漲對於通膨自然具有很大刺激力道。油價不降加上俄烏地緣關係危機，聯準會就必須升息，不管三月升息一碼或兩碼，市場普遍認為今年聯準會每次開會後都可能升息一碼，只是不確定合計是升四碼或六碼。

科技股現階段技術型態不好看，那指反彈不過年線再出現長黑，第一個一定先看前次低點一三○九四點；若是以前波從一五九○一點下跌至一三○九四點，下跌二八○七點計算，那麼這次從一四五○九點下跌滿足區域約在一一七○二點，也就是較大支撐可能在一萬兩千至一萬三千點之間，跌點或許沒那麼大但是需要時間築底；費半部分，這次還能堅守年線上下，表現算不錯，但是前次低點三一四七點或再測試一次支撐。道瓊及標普指數有傳產、金融及能源股在內支撐，預計三三○○○點及四千一百點應該具有不弱支撐。總之，美股現階段就是接受利空不斷測試，看看築底支撐何時出現。較強類股則是以航空、能源、原物料及銀行股為主。最大煤炭公司ＢＴＵ、美國鋁業、艾克森美孚、雪佛龍、淡水河谷、花旗、富國銀行、美國銀行等，都還有超過七％漲幅。這種以銀行、原物料、能源為主的投資可能要到三月下旬。

長榮集團總市值推升至台股第四名

觀察國際股市，今年正報酬漲幅最大的是沙烏地阿拉伯，漲幅超過十％，而像是巴西、印尼、澳洲等，都是原物料鐵礦砂、錫、鋁、鎳等出口國家，股市都有一至六％漲幅，其他股市大都是下跌為多，原本台、港股市相對抗跌，但在美股及俄股大跌下，也出現補跌，所以說今年國際股市表現實在不太好，通貨膨脹帶來的升息是最主要因素。

台股相對抗跌，美股十七、十八日大跌，但台股都能開低走高，但是最後俄羅斯股匯市重挫逾一成，台股也被拖下去，今年累計下跌近一％。不過台股仍在季線上下，比附表今年下跌國家股市技術型態都強，大多數國家都在年線之下的空頭型態，德國也不例外。而台股去年總獲利預估近四．二兆、殖利率約四％就是主要因素。還有先前本刊屢屢提醒投資人，台灣錢真的很多，從去年外資大賣台股近五千億元，結果年底結算竟然呈現淨匯入台灣二一○億美元，加上配發近五千億元股息，等於台灣內部擁有外資相關資金逾一．五兆元；加上一月外資持續匯入超過四○億美元，又多了一一○○億元。外資二月先是買超後賣超，但累計賣超約五百億元，若是月底結算還未見匯出，那代表台灣企業獲利吸引人。

近期陸續公布去年ＥＰＳ，超過十元者逾百家，而接下來公布股息配發也都不錯，台股殖利率高提供抗跌力道，除非外資大賣超後匯出，否則台股只要在半年線之上，就還有反攻機會。再看看經濟部統計公布一月外銷訂單淡季不淡，金額為五八八．七億美元，為歷年同月新高，年增十一．七％，拿下「連二三紅」。統計處預估，二月外銷訂單金額為逾五○至六五億美元，年增五．六至九．二％。未呈現雙位數成長，但是去年基期已不低，今年若以此發展，經濟成長率有機會超過四％，是支撐台股底氣所在。

說到殖利率，近一周率領台股進行抗跌就是貨櫃股，其中今年新增船隻最多的長榮，股價就從過年前的一一○元反彈接近一五○元，去年預估ＥＰＳ約四五元，若以配息十五至二○元計算，殖利率超過十％，股價低檔自然有支撐，重點是該公司一月營收還再創新高，第一季業績不會差前季太多，就算打折後預估今年每股賺四○元，以一五○元股價計算還是不高。重點是長榮去年獲利可能逼近二千五百億元，超過台塑四寶總和，逼近國泰金、富邦金獲利總和，單就獲利絕對數字將僅次於台積電，所以總市值推升至台股第八名。

長榮集團包括長榮、長榮航、榮運、長榮鋼、長榮航太等五家公司，在長榮航太掛牌興櫃後，總市值已超過一兆元，是台積電、台塑、鴻海、富邦集團後，第五個集團總市值上兆元者。若純就掛牌集團獲利，可能只輸台積電集團，也就是說，長榮集團是這次疫情後翻升最快集團第二名。

除了海運外，航空表現也相當出色。長榮航及華航二月份漲幅都超過三成，但是今年以來漲幅計算，兩者各漲二六．八％及九．八％。若與美國及中國航空公司相比（詳見附表），並不算特殊。美國幾乎是朝全面解禁、恢復疫情航空旅遊量能發展，所以看看西南航空、達美航空、美國航空等總市值較高公司，今年累計漲幅都超過二一％，達美航空漲幅甚至超過三成，不輸艾克森美孚石油。而中國國航、東方航空、南方航空累計今年漲幅也有二五．五％、十六％、二○％，而台灣的華航及長榮航去年疫情奇蹟靈活調度，部分客機改貨機，所以華航第三季就由虧轉盈，單季ＥＰＳ達○．四九元，長榮航雖虧損，但貨運量也向上調升。近一年來由於台灣企業獲利大好，擴大資本支出此起彼落，預計超過上兆元。而部分需要進口產品尤其是電子方面必須走空運，相對對台灣航空公司有利。

再來就是面對美國、英國幾乎解封，日本也將跟進，台灣邊境解封勢將必行，首先是鬆綁，指揮中心日前表示，我國邊境鬆綁方向為縮短檢疫天數至十天，並開放商務客來台。做生意透過視訊畢竟多了層紗，且國外壓力也令防疫做得好的台灣必須開放邊境，政策上決定大致將在第三季解封，那麼航空公司客機運輸也得以提高，股價一定先反映。長榮航及華航面對客貨運提增，今年獲利可期，ＥＰＳ究竟是三元或是五元還要觀察，股價提前反應是正常，尤其十八日兩家公司成交金額高達四九○億元，占大盤超過十六％，兩者都出現七○．六萬張及九五．三萬張大量，這種不尋常大量，只要股價能在站上當日高點三五．五五元及三一．九五元就可看好。

國際鉀肥價格大漲

經過去年及今年的股價上漲，長榮航及華航總市值已來到一六六○億元左右，排名台股六○至七○名，由於在其前十名者總市值相差都不大，只要兩家總市值衝至二千億元，將可納入台灣五○名單，屆時國內外法人將被動式買進，這點與去年貨櫃三雄上漲時類似。

一旦長榮航也納入台灣五○，長榮集團總市值持續推升，將成為傳產股第二名，能見度大為提升，對企業形象也具正面作用，也將深深影響台股走勢。

從長榮海運高殖利率延伸，近期包括半導體材料通路商文曄、至上、增你強等股價都曾逆勢創高，而像是聯華集團的聯華有進口食品原料、資產、轉投資化學氣體等題材，重點是每年都配息，股價已來到近十年高點；而旗下的聯強過去一向也是高息利股，去年ＥＰＳ上看十元，今年配息應該可觀，股價僅七一元附近，逢低可注意。而華新去年ＥＰＳ四．二七元，公布將配發現金一．六元股息，在鎳價看漲下，有利震盪推升。

再來時序逐漸進入春天，是北半球進入春耕播種之時，對於化肥需求將提高，最近中國鉀肥價格一陸攀高至四二九六人／噸，而去年底鉀肥收盤為三八一○人民幣、去年初為一九九○人民幣，換句話說，去年初以來鉀肥已上漲一一五％、今年則上漲十二．七％，對於東鹼及興農有利。金融股市場擔心有踩到俄羅斯債券地雷或是台開呆帳，所以股價拉回，較為穩健的是第一金、華南金、玉山金、永豐金。

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