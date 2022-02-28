全球邁入５Ｇ時代，帶動了物聯網、車聯網、元宇宙等新興應用的蓬勃發展，以及在科技產品不斷追求「輕薄」、「高效能」與「多功能」的同時，許多產品在運算效能及處理能力大幅提升，和產品壽命息息相關的散熱功能也必須隨之升級，更是推著散熱需求高漲，包括建準、奇鋐、雙鴻、泰碩、力致、健策、尼得科超眾、元山、動力ＫＹ等散熱族群營運表現有望隨之攀升。

散熱需求提升顯著

由於電子產品是許多電晶體或積體電路所組成，在運行過程中，電路中的電流會因阻抗的影響而散發不必要的熱能，如果這些熱能無法有效被排除，持續累積在電子元件上的話，將導致元件溫度不斷升高，進而造成產品的效能與穩定性都會大大降低，更甚者，還會使電子元件損害、降低壽命，工研院ＩＥＫ研究統計指出，會造成電子產品損害，有高達五五％的原因是來自於高溫破壞，接下來才是潮濕、粉塵、震動等因素影響。因此，散熱對電子產品來說，不管是在效能的維護還是壽命的延續，絕對扮演著至關重要的角色。

回顧散熱族群在去年的表現，因為散熱模組大多是由銅、鋁所製成，所以當原物料價格上漲時，成本帶來的壓力就會加大，散熱族群去年上半年就飽受原物料上揚之苦，也在晶片短缺的情況下，面臨晶片缺料問題干擾，導致各家公司營運相對疲弱，股價在盤面上表現相形失色；不過，隨著業者在第二季成功漲價給客戶，加上訂單逐漸回溫，營運從下半年開始逐月成長，新品的出貨也帶動毛利率隨之走揚。

進入二二年，散熱族群在主要終端產品如手機、筆電熱板等接單持續暢旺；另外，伴隨著伺服器及電動車的成長，對散熱需求顯著提升，讓散熱族群在訂單無虞的前提下，今年一月業績皆同步走揚，相關族群股價表現也相當強勁，奇鋐股價從九○元附近起漲，至二月十八日創下的一一六元高價，漲幅逾三○％；雙鴻從二○○元附近至二五四元波段新高，漲幅也有二五％。

伺服器成主要動能

先看伺服器，受惠北美雲端服務供應商、中國資料中心等客戶持續增加資本支出，對於高速運算（ＨＰＣ）的需求提升，而晶片大廠英特爾（Intel）、超微（AMD）的新一代中央處理器（CPU）平台Eagle stream、Genoa將於下半年逐漸放量出貨所帶動的換機潮，使供應鏈的拉貨力道也逐步增強，Digitimes Research就預估，二二年全球伺服器出貨量達一八一八萬台，年成長約七％。在新平台晶片效能提升之際，對散熱的要求也會連帶提升，隨著ＣＰＵ功耗增加，使用的熱管數量也將隨之增加，有助於散熱模組出貨的平均單價（ＡＳＰ）提升約二～三成。另一方面，儘管散熱風扇的尺寸、用量不變，平均售價同樣提升一～二成。摩根士丹利（Morgan Stanley）出具報告指出，強勁的伺服器趨勢和規格的升級，成為散熱產業在二二年的主要成長動能。

奇鋐在伺服器領域營收占比超過三○％，出貨產品包含風扇、機殼、熱板等，過去除了美系客戶之外，也在去年第四季開始，逐漸拓展到多家中系客戶，在客戶數量、份額也逐年墊高，伺服器營收占比將逐步往四○％靠攏。受惠美系和中系客戶訂單需求暢旺，加上基地台、交換器的商機發酵，公司也積極趕工出貨，繼去年全年營收成長十九．三％，創四七三．三三億元新高後，今年一月營收優於預期，繳出四三．五三億元歷年同期新高的好成績，第一季營運有望呈現淡季不淡，外資更將奇鋐目標價從一○二元上調至一一○元，維持「買進」評等。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2184期精彩當期內文轉載》