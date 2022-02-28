根據衛福部國健署最新癌症登記報告，胃癌已蟬聯10大癌症超過20年，雖發生人數於10大癌症中排行第9，死亡人數卻位居第6，致死率不容小覷。值得注意的是，國健署數據顯示，罹患胃癌的個案中，約9成曾感染幽門螺旋桿菌( Helicobacter pylori )，如未改善，可能因慢性發炎進展成胃癌。而幽門桿菌的傳染途徑，也跟國人常聚餐、吃大桌菜的習慣息息相關。

高雄醫學大學附設醫院內科學陳立宗教授指出，胃癌的發生與日常生活習慣息息相關，菸酒、老化、家族史等皆可能提高罹患胃癌的風險，其中，老化、幽門螺旋桿菌感染及不良的飲食習慣更為亞洲人胃癌致病主因。

胃癌致病原因。(資料來源/高雄醫學大學附設醫院內科學講座教授暨國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員陳立宗教授提供)

●甚麼是幽門桿菌？

幽門桿菌是種螺旋狀具有纖毛的細菌。感染幽門桿菌後，有的人終其一生都無感；有的人會因感染導致胃酸過多，併發幽門部胃炎及十二指腸潰瘍；另有一類人感染幽門桿菌後發生慢性胃炎，增加罹患胃癌的風險。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢指出，幽門桿菌存在於環境的土壤及水中，人體除了胃黏膜外、口水、糞便外，連牙菌斑也可以發現幽門桿菌的蹤跡。傳染途徑主要是經由口經口或糞經口傳染，食用被污染的食物或飲水而感染。一般有家族史的帶菌率會較高。

●一人感染幽門桿菌 同住者染菌機率高！

邱展賢醫師說明，夫妻一方有染菌，另一半感染的機率可能50%以上；雙親中其中一人染菌，小孩感染率約25%，雙親皆染菌，共同生活在一起的小孩可能有一半以上機會感染，最主要原因包括共餐時未使用公筷母匙、親吻等。

●如何得知自己有否感染幽門桿菌？

醫師指出，檢測幽門桿菌的方法有抽血、呼氣試驗、糞便潛血、胃鏡切片等。若日常自覺有這些情況時，建議就醫檢測：

1.長期胃部不適，胃痛、打嗝、噁酸還有口臭者。

2.診斷慢性胃炎、消化性潰瘍、胃淋巴瘤。

3.胃癌家族史。

4.家庭同居人中有人正接受滅菌治療。

5.須長期服用可能造成消化性潰瘍的藥物，有上述情況者，建議檢測幽門桿菌與上消化道內視鏡一起檢查。

●根除幽門螺旋桿菌 可降50％罹患胃癌風險

感染幽門螺旋桿菌者比起無感染者，罹患胃癌的風險高出5.6倍；而根據臺灣大學醫療團隊研究顯示，接受除菌治療可降低50％罹患胃癌的風險。

醫師提醒，若持續出現腸胃不適症狀，如：胃脹痛、消化不良、食慾差、甚至消瘦等，應盡快就醫檢查，不可輕忽當作只是一般腸胃不適。

除此之外，日常生活中注意環境衛生及飲食安全、公筷母匙、勿以口中食物餵食幼兒，也不要生飲山泉水、吃生食。同時要加強個人衛生習慣，像是如廁後、用餐前務必洗手，減低感染幽門桿菌的機會。也要提醒，若家中有人感染且出現胃部不適時，應考慮幽門桿菌檢測，並視病況接受滅菌，都能降低演變成胃癌的風險。