根據衛福部國健署最新癌症登記報告，胃癌已蟬聯10大癌症超過20年，雖發生人數於10大癌症中排行第9，死亡人數卻位居第6，致死率不容小覷。值得注意的是，國健署數據顯示，罹患胃癌的個案中，約9成曾感染幽門螺旋桿菌( Helicobacter pylori )，如未改善，可能因慢性發炎進展成胃癌。而幽門桿菌的傳染途徑，也跟國人常聚餐、吃大桌菜的習慣息息相關。
高雄醫學大學附設醫院內科學陳立宗教授指出，胃癌的發生與日常生活習慣息息相關，菸酒、老化、家族史等皆可能提高罹患胃癌的風險，其中，老化、幽門螺旋桿菌感染及不良的飲食習慣更為亞洲人胃癌致病主因。
●甚麼是幽門桿菌？
幽門桿菌是種螺旋狀具有纖毛的細菌。感染幽門桿菌後，有的人終其一生都無感；有的人會因感染導致胃酸過多，併發幽門部胃炎及十二指腸潰瘍；另有一類人感染幽門桿菌後發生慢性胃炎，增加罹患胃癌的風險。
書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢指出，幽門桿菌存在於環境的土壤及水中，人體除了胃黏膜外、口水、糞便外，連牙菌斑也可以發現幽門桿菌的蹤跡。傳染途徑主要是經由口經口或糞經口傳染，食用被污染的食物或飲水而感染。一般有家族史的帶菌率會較高。
●一人感染幽門桿菌 同住者染菌機率高！
邱展賢醫師說明，夫妻一方有染菌，另一半感染的機率可能50%以上；雙親中其中一人染菌，小孩感染率約25%，雙親皆染菌，共同生活在一起的小孩可能有一半以上機會感染，最主要原因包括共餐時未使用公筷母匙、親吻等。
●如何得知自己有否感染幽門桿菌？
醫師指出，檢測幽門桿菌的方法有抽血、呼氣試驗、糞便潛血、胃鏡切片等。若日常自覺有這些情況時，建議就醫檢測：
1.長期胃部不適，胃痛、打嗝、噁酸還有口臭者。
2.診斷慢性胃炎、消化性潰瘍、胃淋巴瘤。
3.胃癌家族史。
4.家庭同居人中有人正接受滅菌治療。
5.須長期服用可能造成消化性潰瘍的藥物，有上述情況者，建議檢測幽門桿菌與上消化道內視鏡一起檢查。
●根除幽門螺旋桿菌 可降50％罹患胃癌風險
感染幽門螺旋桿菌者比起無感染者，罹患胃癌的風險高出5.6倍；而根據臺灣大學醫療團隊研究顯示，接受除菌治療可降低50％罹患胃癌的風險。
醫師提醒，若持續出現腸胃不適症狀，如：胃脹痛、消化不良、食慾差、甚至消瘦等，應盡快就醫檢查，不可輕忽當作只是一般腸胃不適。
除此之外，日常生活中注意環境衛生及飲食安全、公筷母匙、勿以口中食物餵食幼兒，也不要生飲山泉水、吃生食。同時要加強個人衛生習慣，像是如廁後、用餐前務必洗手，減低感染幽門桿菌的機會。也要提醒，若家中有人感染且出現胃部不適時，應考慮幽門桿菌檢測，並視病況接受滅菌，都能降低演變成胃癌的風險。
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