2022九合一選戰已進入備戰時刻，台北市副市長黃珊珊有意參選市長，年底台北市長選戰預料將形成藍綠白「三腳督」！近期民調皆顯示黃珊珊位居第三，外界認為此舉對極可能代表國民黨出戰的蔣萬安影響最大。對此，元智大學社會暨政策科學學系教授王佳煌日前接受港媒訪問時，分析計算出藍綠白基本票源後表示，蔣萬安或國民黨唯一要做是，設法把黃珊珊支持度壓低，不必去想「藍白合」。
年底的台北市長選戰，國民黨可望提名藍委蔣萬安，民進黨人選尚未明朗。王佳煌上月26日接受《中評社》訪問時指出，2022地方選舉，各政黨將進入提名階段，與此同時，「藍白合」話題也不斷，但是必須說，台南、高雄到屏東還是綠色執政，不要想太多，沒有什麼藍白合的問題。
以台北市而言，王佳煌認為，沒有必要藍白合，道理很簡單，綠色選民一定是三成五到四成，剩下就是四成五到五成，表面看起來，藍白加起來會更好，但是不要忘記，民眾黨的選民本身是不喜歡國民黨，才會去支持民眾黨，這群人大概一成五，這些人怎麼知道跑到國民黨？不見得。
文章來源：中評社
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