智庫專家指出，在美國將目光轉移回大國競爭後，台灣已被視為未來太平洋安全的關鍵，若遭中國大陸佔領，將對美國安全造成「深刻挫折」；而在烏克蘭遭俄羅斯入侵之後，波蘭將在美國歐洲軍事計畫中佔據與台灣類似的地位。

美國安全智庫「列克星頓研究所」（Lexington Institute）營運長（COO）湯普森（Loren Thompson）在《富比世》（Forbes）指出，西方專家普遍同意，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）打算增加本國戰略縱深，重建與西方世界之間的緩衝地區；而隨著白俄羅斯逐漸被俄羅斯「吸收」、烏克蘭遭全面入侵之下，與兩國相鄰的波蘭將「無可避免地成為歐洲東西軍事對抗要地」，類似太平洋區域的台灣。

湯普森指出，中歐平原幾乎沒有地理障礙可以減緩俄羅斯地面部隊的推進速度，且來自白俄羅斯與波羅的海加里寧格勒（Kaliningrad）的長程防空系統，射程已涵蓋波蘭大部分領空，全境也都在俄羅斯戰機的作戰半徑之內。但波蘭雖已將GDP的2%用於國防項目，不到千輛戰車和低於百架戰機的戰力卻仍不足以抗衡俄羅斯，更別提多數設備皆相對老舊。

由於烏克蘭遭俄羅斯入侵，美空軍第34戰機中隊的F-35A已在東歐前進部署。（圖／DVIDS）

在2014年俄羅斯併吞克里米亞後，波蘭已開始加緊投資下一代武器，包括採購250輛M1A2 SEPv3主力戰車和32架F-35A匿蹤戰機等，不過鑒於俄羅斯當前顯露出的威脅，湯普森建議美國加速向其交付上述武器。

另外，當地也是美國駐歐武力的重要基地，近年來常駐約5000名美軍；湯普森認為，在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國可能會決定於當地永久部署至少1個裝甲旅，加上多年來於當地建立與維持的軍事設施，將對俄羅斯發出強烈訊號，即入侵波蘭便代表與美國正面開戰。