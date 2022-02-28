活到長命百歲的人，要面對的難題更多，而且沒得選，只能默默承受。

人在一生中會遇到的問題五花八門，舉凡生病、老化、爭吵、失業、孤獨、天花板漏水、出軌等，通通都讓人一個頭兩個大。然而，於佛祖眼中，世間之所以有形形色色的難題，歸根究底都是因為眾生不滿足。

我們總是抱怨已有的，也奢望得不到的，還把所有的不順遂都歸咎於整個世界。其實我們心知肚明，世界沒道理要繞著自己轉，可是那些不如意的事，實在讓人難以接受。

生活不順遂，大家都難以接受，因為內心總隱約覺得，這不該發生在自己身上。有些人總以為，只要多一點運氣、努力，或是花更多時間練習正念、冥想，就能避開重重難關，過上一帆風順的人生。

塞內卡說得對極了，人生根本不是這麼一回事。要是有任何煩惱，不妨翻翻塞內卡的書信集。他在寫給魯西里烏斯的信中說到：「膀胱問題總令人痛苦難耐。收到親友憂心忡忡的慰問信，更是讓人忐忑不安，鬱悶的心情不斷發酵。」

這番提醒的話，對我們也有啟發性。只要活著，總會遭遇各種疑難雜症，生命自然會遇上不幸的事情。塞內卡說：「在漫長的人生路途上，各式各樣的困難不時出現。正如長途跋涉、前往外地，路上必定塵土飛揚或是大雨突然滂沱而下。」

有的人老是祈求上天，希望能活得長長久久。但他們真知道自己求的是什麼嗎？活到長命百歲的人，要面對的難題更多，而且沒得選，只能默默承受。塞內卡便說：「那些令人哀號、懼怕的事情，都不過是人生應繳的所得稅。」有些人還異想天開，自以為能逃過一劫。

遇到問題時，僅管絞盡腦汁去解決。可是千萬記得，解脫都只是一時的，嶄新的挑戰總會在轉角處恭候大駕。難題沒有消失的一天，除非你人生走到盡頭。既然如此，就把各種挑戰當作是生命的脈動吧！

因此，我們只有一個選項，既簡單又直接—要就接受，不要就拉倒。塞內卡總結道：「世上有各種生存條件，你可以遵守遊戲規則，也可以選擇拒絕，然後走出自己熱愛的人生路。」

※本文節錄自《這一次，我們不再逃避煩惱》／時報出版。