深夜時分，當大家已進入夢鄉，是否卻每每在這時候感到精神奕奕，格外清醒，總要到三更半夜，才會湧上睡意，連帶白天也比別人晚起許多？研究發現，老是「夜貓族」的你，可能不只是作息紊亂所引起，也有可能是「基因」在作祟。

●基因變異 睡眠時間往後延

今年諾貝爾獎生理暨醫學獎得主揭開了生理時鐘的秘密，長庚醫院睡眠中心主任陳濘宏指出，其中一項研究結果發現，人體內有名為「clock」（Circadian Locomotor Output Cycles Kaput）的計時基因，它會受到其他基因的蛋白質調控，改變生理時鐘，包括cry1、cry2、per1、per2、per3等基因。

研究曾經發現，人體內建的生理時鐘不是剛好24小時，大約落在24.3~24.4小時。如果把人放在不見天日的山洞內生活，依此生理時鐘，人的睡醒週期會慢慢往後延（越來越晚睡晚起）；但人類也受到外在因素的調控生理時鐘，包括日照光線、飲食及運動等，得以把生理時鐘調整為按照地球自轉時間的24小時，有日夜的節律變化。

不過，當這些控制生理時鐘的基因出現變異，內建生理時鐘會往前或後移動，例如假設原本半夜12點睡覺，可能延後到清晨3點才有睡意，白天起床的時間也可能從早上6~7點，延後到上午9~10點才起床，陳濘宏說。

陳濘宏表示，雖然這樣的基因變異會遺傳，但先天帶有這樣基因變異的人不多；以國內大約四分之一的人有睡眠障礙困擾，不代表這麼多人都是基因變異引起。極端晨型或極端夜貓型的人還是少數，多數還是因為違反「睡眠衛生」所造成，規律的睡、醒時間及飲食、運動，才是改善睡眠障礙的最重要的步驟。

●「穩定的」夜貓族 不會影響健康

新光醫院睡眠中心臨床心理師林晏瑄表示，不論天生帶有這樣的基因變異或個人長期以來作息、睡眠時間的延後，只要維持這樣的規律性、晚睡晚起，沒有對工作或生活帶來困擾，基本上不會影響到健康。

只是以大部人日出而作、日落而息的作息來看，如果半夜不睡覺、很清醒，別人白天在工作的時候自己卻又想睡覺，就可能造成生活適應的困難，陳濘宏說。

比較需要擔心的還有長期需要輪班、作息不斷變動的人，這樣的生理時鐘可能會影響健康，建議就要調整到比較適合個人的睡眠和工作時間。

林晏瑄表示，目前睡眠醫學會提倡，即使需要輪班，建議至少同樣的班別要維持一個月，下個月再輪另一個班別，因為調整生理時鐘最快也要一週，常常變動對身體是很大負擔。

●作息紊亂 照射日光有助調整生理時鐘

林晏瑄表示，若要簡單測試自己晚睡的習慣究竟是基因變異引起還是生活紊亂所導致，可以利用一週的時間讓自己作息規律，並排除掉讓自己作息紊亂的因素，就能大致掌握自己的睡眠時間是否和一般人不太一樣。

不過，專家強調，這項研究結果或即使發現自己可能帶有導致生理時鐘變異的基因，並不代表就能為自己紊亂的作息找到合理藉口。更重要的是，只要覺得自己有睡眠困擾，作息規劃有困難，即可求助專業機構。

同時，這項研究也有助於未來若要研發幫助睡眠的藥物，了解調控生理時鐘的傾向或大腦想睡的化學物質，就不必再依靠鎮定藥物，減少許多副作用，林晏瑄說。

假使生理時鐘混亂已經造成生活或工作的困擾，還是可以透過外在機制調整。陳濘宏表示，最常使用的是照射日光，因為光照中接近藍光的波長能刺激眼球柱狀細胞，經神經傳導至下視丘，能抑制褪黑激素的分泌，進而調整睡醒時間回到正常睡眠。