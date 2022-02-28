主動脈剝離造成血管阻塞造成猝死的案件頻傳，究竟什麼是主動脈剝離呢？臺北市立聯合醫院忠孝院區心臟內科主治醫師黃彥彰說明，主動脈是負責將心臟打出的血液輸送全身使用的血管，需要承受由心臟射出的高壓血流。若主動脈的血管壁內緣產生破損，而血流由破損缺口灌入主動脈的血管壁之中，造成血管壁撕裂，就稱做主動脈剝離。

●主動脈剝離 高血壓危險性最高

患者通常以「強烈撕裂性胸痛」為主要症狀，並且延伸到背部或脖子，造成喘不過氣、頭暈、半身麻痺甚至休克昏迷，嚴重者會引發腦中風、急性心肌梗塞或心衰竭等重大併發症。

依據統計，急性主動脈剝離若是不處理，至少50%的病人在發生後48小時內會死亡，也就是以1小時約百分之一的速率增加，因此診斷及治療是與時間賽跑一般，約71%的人會在2個月內死亡，89%的人在3個月內死亡，而91%會在6個月內死亡。

黃彥彰進一步補充，主動脈剝離主要成因分為退化性因子（如高血壓）、先天性基因因子（如馬凡氏症候群、Loeys-Dietz syndrome），或外傷性因子。主動脈剝離的病患中，將近8成都有高血壓病史；高血壓是這些風險因子中的比例最高，同時也是其中唯一可控制與矯正的風險因子。

●改變生活習慣 飲食+運動是關鍵

而主動脈剝離的風險增加甚至只占高血壓對人體造成傷害中的一小部分，其他高血壓對人體的傷害包括了增加腦中風、心血管疾病、心衰竭，腎臟疾病等嚴重併發症的風險。

在高血壓的預防與控制中，第一步便是做好生活習慣的改變，黃彥彰指出，飲食中減少鹽分的攝取，減少甜食、含糖飲料，紅肉的攝取量，改以蔬菜、水果、低脂的乳製品、全穀物、白肉（家禽或魚肉）來替代。

另外，增加平時運動的質量，若能達到每次40分鐘以上的無氧運動，每周三至四次以上更好；體重過重的人可以考慮減重，每減少一公斤血壓便下降毫米水銀柱。最重要的是，戒菸與減少酒精的攝取，男性不超過每日30毫克的酒精，女性不超過每日20毫克的酒精。

●血壓高居不下 藥物控制莫輕忽

如果在生活習慣已經矯正過後，平時收縮壓仍然高於140毫米水銀柱或舒張壓仍高於90毫米水銀柱，又甚者合併其他慢性疾病（如糖尿病、腎臟病）或已經有一部分高血壓病併發症已經出現，則需要與醫師討論，使用高血壓藥物積極地對血壓進行控制。

黃彥彰提醒，無論是生活習慣的改變或是藥物控制，都是需要持之以恆才能有效減少高血壓相關併發症。