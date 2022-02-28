台灣1月份製造業指數、外銷訂單指數都再創同期新高，基本面表現非常好，新春開紅盤之後，上漲664點準備再次挑戰18500點整數關卡時，卻受俄烏戰爭影響，指數直接摜破季線，回測半年線，短線上可望隨著低接買盤進場而出現明顯反彈，至於能否重返萬八，再次挑戰新高，則取決於兩大關鍵：一、戰爭能否盡快結束；二、在通膨加劇的情況下，美國聯準會（FED）是否願意持續寬鬆，減緩升息的步調，繼續支撐實體經濟？如果以上答案都是正面的，台股將有望持續向上挑戰新高。

通膨帶動升息預期提高，美國科技股殖利率都偏低，導致股價走勢疲弱，納斯達克指數墜入空頭，連帶台灣電子類股表現弱勢，台積電、力積電、聯電持續破底，而金融類股則因投資俄羅斯曝險2179億，拖累金融類股也出現明顯修正，行情再悲觀也有股票表現強勢，電子、金融走勢較弱，上周盤面上表現最佳族群為航運、鋼鐵與遊戲類股，可參考下列幾檔：

•中航：中航船隊集中於海岬型船，海岬型主要運輸貨品集中於鐵礦砂與煤，主要市場為大陸，大陸鋼鐵減產之後，鋼鐵需求將回歸正軌，巴西鐵礦砂大廠淡水河谷產能成長8.5％，相關需求將持續成長。中航1月營收年增21.7％，股價帶量收在近期高點，KD指標反轉向上，本周收盤價若能在季線之上，就有機會持續向上挑戰新高。

•新鋼：屬於不鏽鋼加工廠，不鏽鋼主要成本在於鎳價，電動車在全球呈高速成長，帶動鎳價上漲，加上俄烏戰爭影響，不鏽鋼報價持續向上，新鋼去年營收創9年來新高，股價從低檔帶量反轉向上突破季線，KD指標進入高檔區，未來幾天內有望持續向上再創新高。

•歐買尬：子公司歐付寶即將在3月11日登陸興櫃，為台灣第一家取得金管會電子支付營業執照的公司，從事電子支付領域相關之經驗已經超過10年，疫情過後，民眾對於使用線上支付意願越來越高，母公司歐買尬在題材激勵下，股價站穩季線，收盤價創今年新高，後續只要不跌破季線157元，多頭格局沒有改變。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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