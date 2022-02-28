近日大陸湖南長沙一名工人因上工不繫安全帶，妻子氣得將他吊在門上訓話：「安全的重要性你意識不到是不是，上工地不繫安全帶，知道錯了嗎？」，影片曝光引發熱議，也有人質疑造假。不過當事人李姓女子表示，除了想讓丈夫能體認安全的重要性，也想提醒每個在工地工作的人：「每個人的身後，都是一整個家庭」。

據大陸瀟湘晨報報導，李女表示，與丈夫都在長沙一間建築安防企業工作多年，無意間聽丈夫同事說他去工地沒繫安全帶，就想藉由這種方法讓他意識到安全的重要性；而把影片放上網路，也是警示每一位工地上的工人，一定要注意自己的安全。

李女說：「一般專案上工作的人都是家裡的頂樑柱，他在外工作，妻子小孩在家裡等，我們自己從事這個行業，都清楚工人上項目的時候一定要注意安全。身邊的同事肯定是為了他的安全起見才會跟我講。」。

於是李女想出讓丈夫繫著安全帶吊在公司安全體驗館上的「小懲罰」，影片中丈夫吊在安全體驗館外，頭歪向一邊，雙手插口袋，模樣顯得相當不服氣。李女說大概就吊了2、30分鐘左右，沒有網傳的幾個小時。

眾多網友讚：「這是真愛，不然不會這麼做，安全比什麼都重要」、「這是位合格的妻子」、「這是為大家好，是為了所有打工人家庭，安全第一」。