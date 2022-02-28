俄羅斯進攻烏克蘭，烏克蘭總統澤倫斯基號召世界所有人加入抗俄行列。民進黨副秘書長林飛帆日前曾表示「我們都是烏克蘭人」，藥師林士峰點名林飛帆猛酸說，抗俄保烏的機會來了。

藥師林士峰27日在臉書貼文表示，林飛帆稱此刻我們都是烏克蘭人。當你真心渴望某件事時，上天都會幫助你圓夢。當他看到這新聞，第一個想到的就是林飛帆，他抗俄保烏的機會來了。

網友紛紛表示，「喜歡喊打仗的好戰人士，現在是你們的機會了，需要別人集資送你們機票錢嗎？」、「飛帆快報名，能不能成名，就看這一戰了」、「太棒了，那些嘴巴說要跟烏克蘭站一起的人，可以用行動證明了。」、「過了此刻跟今日，時空背景不同啦，現在不是烏克蘭人了」、「飛帆公子他可以是烏克蘭人，可以是香港人，就是不能當軍人」、

也有網友酸說，「我贊助掃把2支，無法再多」、「林飛帆，我支持您，現在馬上報名，實際行動支援烏克蘭，別讓人看衰你，我完全相信你不是只會聲援的人，快！讓他們看看什麼叫guts」。

林飛帆25日曾前往莫斯科代表處，聲援要求俄羅斯停止侵略的烏克蘭民眾，林飛帆甚至表示，「我們都是烏克蘭人」。