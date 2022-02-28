在被全球世界嘲笑過於軟弱之後，美國、歐盟、英國、加拿大終於發表共同聲明，將俄羅斯數家銀行踢出SWIFT國際結算系統，並對俄羅斯高層領導人進行制裁。陸媒分析稱，這種制裁是史無前例的，等於是讓俄羅斯與西方經濟完全脫鉤，中國必須防範西方國家未來對中國使用相同手段，因此中國應掌握機遇，從戰略角度推動對人民幣國際化，解構美元霸權地位。

《多維新聞》指出，毫無疑問地，這次制裁會對俄羅斯經濟、民生與科技發展構成嚴重傷害，基本上等於把俄羅斯開除出了西方經濟與金融體系。中美之間經過多年鬥法還尚未完成脫鉤，俄羅斯與西方經濟卻率先基本脫鉤。如果俄羅斯軍隊在基輔前線的推進再遇阻，戰爭一旦長期化，俄羅斯的麻煩可能就要大了。所以，西方這項舉措可能反而會加大俄羅斯在烏速戰速決的決心。

陸媒認為，俄羅斯被西方孤立並踢出SWIFT系統，就等於是個壓力測試，反而有利於中俄利用這個機會，趁機嘗試合作建立一個獨立於SWIFT的非美元結算系統。圖為抗議人士要求將俄國踢出SWIFT。（圖／路透）

文章說，環球銀行金融電信協會（SWIFT）成立於1973年，總部設在比利時，它是一個位於歐洲的獨立金融業協會，但是因為美元在國際貿易與金融體系的霸主地位，它實質上是由美國操縱的一個協會。目前SWIFT是全球最安全、最便捷和最重要的跨境支付系統，全世界幾乎所有重要金融機構都是該系統成員。一個國家的主要金融機構如果被禁止使用SWIFT，對一國的金融與貿易體系來說，幾乎是災難性的。

文章認為，俄羅斯被西方孤立並踢出SWIFT系統，就等於是用俄羅斯做個壓力測試，看看這顆金融核彈到底能產生多大的威力，它很可能根本無法達到阻止俄羅斯在烏克蘭軍事行動的目的，反而有利於中俄利用這個機會，趁機嘗試合作建立一個獨立於SWIFT的非美元結算系統，一個人民幣結算區域。

該文甚至有點幸災樂禍地表示，如果這次美歐對俄羅斯的制裁無意中能推動這件事發生，那等於是俄羅斯搬起入侵烏克蘭這塊石頭砸了自己的腳，但是對中國推動人民幣國際化卻是百年難遇的好機會。2022年2月24日爆發的俄烏戰爭，已經正式宣告二次冷戰來臨，不管人們願不願意，世界正以這場戰爭為發軔，開始以中俄和美西方為主體，加速裂解為東西兩大陣營，中間地帶的氧氣會越來越稀薄，越來越不適宜大國居住。

文章最後說，隨著這種格局演變，最後大家恐怕都得選邊站隊。因此，中國必須提前為此做好最壞準備，未來某一天，這種事很可能也會在中國身上發生，可能是解決台灣問題的時候，也可能是其它大事發生的時候。