獨立觀察員表示，俄羅斯各個城市有多起反戰抗爭活動，俄國警方驅離與逮捕群眾，總計已有3000多人被拘留。

以色列時報報導，「僅周六就有34個城市出現抗爭，其中包括莫斯科的200名抗議者，後來通通被捕。總計過去的3天內，全俄國至少有3,052人被拘留。」

儘管政府的官方言論變得越來越嚴厲，但是仍有許多俄羅斯人公開反對入侵烏克蘭，雖然抗爭團隊規模很小，多在幾十人到上百人之間，但是他們勇於表達立場，動在莫斯科、聖彼得堡和其他俄羅斯城市連續三天都有抗爭活動，即使警方出動大量人力驅逐，但人們仍走上街頭。

譴責俄羅斯入侵烏克蘭的公開信也不斷增加。星期六有超過 6,000 名醫務人員簽署聯名信；超過3,400名建築師和工程師也簽署另一份聯名信，還有500多名教師簽署了第3份聯名信。

媒體記者、國會議員、文化人物也有反戰表態，莫斯科一家名為 Garage 的現代美術館週六宣布，即日起閉館停業，「這是對發生在烏克蘭的悲劇表示哀悼」。

美術館聲明說：「當此類事件發生時，我們不能裝做沒看見，以為世界仍然運轉正常。我們必須將自己視為廣闊世界的一部分，要對已發生的悲劇感同深受。」

一些議會成員甚至發表了譴責入侵的聲明，他們本週早些時候投票承認烏克蘭東部兩個分離主義地區的獨立性，這是在俄羅斯襲擊之前採取的行動。兩名通常聽從克里姆林宮路線的共產黨議員在社交媒體上公開反對敵對行動。

俄羅斯聯邦杜馬議會議會、俄羅斯聯邦共產黨的史莫林（Oleg Smolin）說，襲擊發生時，他感到非常震驚，他認為「只有在不得已的情況，才可將武力做為政治工具。」另一位聯邦共產黨議員馬特維耶夫（Mikhail Matveyev）說：「必須立即停止戰爭。」他說，可以支持俄羅斯以轟炸手段防衛頓巴斯(烏克蘭東部叛離地區)，但不應是轟炸基輔。