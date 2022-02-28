針對俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟今天宣布，對俄羅斯航空公司關閉領空，禁止若干克里姆林宮的喉舌在歐盟廣播，並且將史無前例援助烏克蘭武器與款項。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「這是歐盟首次為一個遭受攻擊的國家，購買和運送武器與其他設備並提供資金。」

她還說：「我們將針對俄羅斯關閉歐盟領空，我們禁止俄羅斯所有、俄羅斯註冊或俄羅斯管控的飛機，這些飛機將不能降落、起飛或飛越歐盟領土。」

她還說，歐盟將禁止「克里姆林宮的喉舌，國營的『今日俄羅斯』（Russia Today, RT）和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）及其分支，將不能為蒲亭（Vladimir Putin）的戰爭正名再散佈謊言，並且不能在歐盟散布分裂的種子。」

范德賴恩另指出，歐盟還將制裁白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko），因他支持俄羅斯在烏克蘭的大規模軍事行動。（譯者：曹宇帆）1110228