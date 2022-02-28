今年第三批採購莫德納疫苗（Moderna）122.46萬劑，於28日凌晨抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2022年8月5日。（陳麒全攝）

今年第三批採購莫德納疫苗（Moderna）122.46萬劑，於28日凌晨抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2022年8月5日。（陳麒全攝）

今年第三批採購莫德納疫苗（Moderna）122.46萬劑，於28日凌晨抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2022年8月5日。（陳麒全攝）

今年第三批採購莫德納疫苗（Moderna）122.46萬劑，於28日凌晨抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2022年8月5日。（陳麒全攝）

今年第三批採購莫德納疫苗（Moderna）122.46萬劑，於28日凌晨抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2022年8月5日。（陳麒全攝）

今年第三批採購莫德納疫苗（Moderna）122.46萬劑，於28日凌晨抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2022年8月5日。

這批疫苗由華航CI5245貨機載運，自美國亞特蘭大起飛，中停安克拉治，原本預計在27日晚間20時45分降落桃園機場，但在安哥拉治因航班作業延誤，一直到28日凌晨1時49分，才抵達桃園機場。

華航貨機在降落後，滑行至507貨機坪停靠，三盤疫苗分別放置飛機前、後貨艙（前一後二），地勤人員將疫苗卸下貨機，經過海關人員機邊驗放通關程序後，隨即運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，後續提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種，該批疫苗效期至今年8月5日。

指揮中心於去年7月22日與美國莫德納公司簽署2年、共3500萬劑COVID-19疫苗供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，目前共有414.15萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑，以及今天到貨的122.46萬劑。