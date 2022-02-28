台北市長柯文哲挑戰自行車「一日北高」活動，今（28）日凌晨3時28分「壓線」抵達終點站高雄大義國中，他搖頭大嘆「退步太多了」，還疑似體力不支，需要旁人攙扶，累到幾乎不能講話，取消媒體聯訪，但還是與支持者合影，要大家趕快回去睡覺。
柯文哲在市長任內最後一次挑戰騎單車「一日北高」，27日清晨6時騎車從台北關渡宮出發，目的地為高雄市大義國中。今凌晨2時許，已有不少柯粉在柯P抵達終點站時，特地前往加油打氣，也有人舉牌、旗幟「心存善念KP盡力而為」，另有多名高雄地方議員參選人到場力挺。
「一日北高」挑戰必須在3時30分前抵達，柯文哲表定2時06分抵達，幕僚一度稱將延後半小時，但直到活動尾聲始終不見人影，令支持者捏了一把冷汗。
提早抵達現場的柯市府發言人陳智菡透過臉書直播告訴線上3千多名網友，要大家對柯P有信心，每次看到有人幫他加油，他就會受到鼓舞，速度會更快一些，「3點半是最後壓線時間，如果只差1、2分鐘，希望主辦單位能通融一下」。
柯文哲最後在28日凌晨3時28分抵達終點站，受到支持者夾道歡迎，他似乎體力透支，走起路來一跛一跛的，在旁人攙扶下，與支持者一一致意，他也感嘆「這次退步很多」，他與支持者合影後，便要大家趕緊回家睡覺，之後搭車離去，預計在高雄住宿過夜，28日搭高鐵返回台北參加北市府舉辦的228紀念活動。
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