北大西洋公約組織（NATO）盟國土耳其昨天改以「戰爭」稱俄羅斯揮軍烏克蘭，暗示可能會限制俄羅斯軍艦通過兩個海峽，從地中海進入黑海。

俄羅斯對烏克蘭發動陸空突擊後，烏克蘭即請求土耳其對俄羅斯船艦關閉博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）和達達尼爾海峽（Dardanelles Strait）。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）昨天告訴有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk），土耳其認為俄羅斯在烏克蘭的行動及因而導致的戰鬥構成「戰爭」。

他說：「現在已不只是幾起空襲而已，烏克蘭已經進入戰爭狀態。」此一措辭上的轉變為啟動「蒙特魯公約」（Montreux Convention）有關限制條款開路。

1936年簽署的「蒙特魯公約」賦予土耳其對軍艦和商船通過博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽進出黑海擁有控制權，可以於戰時或受到威脅時限制軍艦和商船通行。

兩道海峽由西向東，依次連接地中海、馬爾馬拉海和黑海。根據有關條款，他國發生戰爭而土耳其中立時，海峽對交戰國的軍艦關閉。

卡夫索格魯表示：「在這種情況下，當然，無論是它們當中哪一個，可能是俄羅斯或烏克蘭，都適用蒙特魯公約。」

土耳其昨天才開始用「戰爭」稱俄羅斯揮軍烏克蘭的行動。在此之前，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和其他官員以「軍事行動」稱之。（編輯：曹宇帆）1110228