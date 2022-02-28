Inside his basement, in a manilla folder stuffed with old ticket stubs, Mike Cole found the only existing unused ticket to Michael Jordan's NBA debut.



The story of how it got there and the record-setting price it may fetch at auction: https://t.co/3WLyUbqA9z — Jeff Eisenberg (@JeffEisenberg) February 17, 2022

1984年10月26日，一位叫做寇爾（Mike Cole）的美國球迷前往芝加哥公牛主場觀看比賽，那場正好是「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）在NBA的首秀。寇爾手上有兩張門票，其中1張被他保存數十年，沒想到26日居然以46.8萬美元（新台幣1310萬）售出，一度成為史上最貴的運動門票！

寇爾原先不知這張門票的價值，他告訴美媒《雅虎體育》說：「如果先前有人出價500元，我可能會接受。我沒有在尋求好價錢，我根本不知有這個市場存在。」直到去年12月，新聞報導1984年喬丹首秀的1張門票以26.4萬美元售出刷新紀錄，寇爾一查才發現，這和他手上那張門票是同一場比賽的，他當時肯定自己要發財了。

有趣的是寇爾不是公牛球迷，他支持的是客隊子彈隊（現在的華盛頓巫師）。寇爾告訴ESPN說，這兩張門票是老爸送他的禮物，但他那時候約不到人只好單獨去看，多出來的門票就被他珍藏起來，後來每次搬家在整理東西時，他都捨不得扔掉。今日這張門票高價售出，寇爾說：「即使老爸過世多年了，他依然在照顧我。」

1947年，職棒大聯盟黑人球星傑奇羅賓生（Jackie Robinson）首次上場比賽，該場比賽也有1張未使用的門票被保存至今，最後拍賣48萬美元高價，超越喬丹門票的紀錄。