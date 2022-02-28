俄羅斯持續與烏克蘭交戰，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）昨（27）日表示，基輔已經被俄羅斯軍隊包圍，坦言沒有撤退計畫；同時，最新衛星畫面顯示，長達近5公里長的俄羅斯大軍持續挺進基輔。
基輔市長克里契科昨日接受美聯社專訪，在烏軍艱辛抵抗俄軍27日凌晨在基輔郊區的攻擊後，克里契科被問到如果俄軍拿下基輔、是否有平民撤離計畫時沉默了幾秒才回答，「我們不能這麼做，因為所有出路都被堵了」，他最後坦言，「我們被包圍了。」
目前無法證實克里契科的說法是否正確，不過他稍後又改口，他在社群媒體Telegram上發布貼文，指出俄羅斯網路媒體散播有關他說基輔被包圍、無法撤離等言論是不可能的，「不要相信謊言，只相信來自官方的訊息。」
另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）昨日公布最新衛星影像，顯示約3英里（4.8公里）長俄羅斯軍車隊伍行駛在通往基輔的道路上，拍攝時間點為基輔當地時間27日上午10時56分，位置在基輔西北方約60公里處。
馬薩爾科技指出，畫面顯示車隊裡除了戰車、步兵車及自走砲外，還包含燃料、後勤卡車。
俄羅斯攻入基輔的進度比原先預想的還要緩慢，不過俄羅斯的軍事優勢眾所皆知，克里契科在美聯社專訪中說，「我才和總統談過，每個人都感覺不太好。」他描述政府職員都處在震驚之中，不過並不沮喪。
在烏克蘭政府宣布發放武器讓民眾保衛家園後，過去幾日基輔街頭可見男男女女大排長龍等待領取武器，不過武裝沒有軍事經驗的緊張平民仍有疑慮，尤其有情報指俄羅斯特工喬裝成烏克蘭警察與記者。
克里契科坦言，「說實話，我們沒有100%控制」，「我們在短時間內建立這個領土防禦系統，但是這些是愛國的百姓」，「現在最重要的問題是防衛我們的國家。」
關於基輔日益減少的食品、藥品庫存，克里契科態度轉趨悲觀，「我們處在人道災難的邊緣」，「現在我們有電、有水、有暖氣，但是運送食物及藥品的基礎設施都毀了。」
專訪尾聲他又重振士氣，呼籲所有人一起支持烏克蘭，「我們很強大」，「每個烏克蘭人都很驕傲能夠獨立，以身為烏克蘭人自豪，我們很驕傲能有自己的國家。」
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