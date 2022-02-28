最新衛星畫面顯示，長達5公里的俄羅斯軍隊持續挺進烏克蘭首都基輔。

俄羅斯持續與烏克蘭交戰，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）昨（27）日表示，基輔已經被俄羅斯軍隊包圍，坦言沒有撤退計畫；同時，最新衛星畫面顯示，長達近5公里長的俄羅斯大軍持續挺進基輔。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）27日表示基輔已經被俄羅斯軍隊包圍，坦言沒有撤退計畫，不過他稍後又改口。（圖／美聯社）

基輔市長克里契科昨日接受美聯社專訪，在烏軍艱辛抵抗俄軍27日凌晨在基輔郊區的攻擊後，克里契科被問到如果俄軍拿下基輔、是否有平民撤離計畫時沉默了幾秒才回答，「我們不能這麼做，因為所有出路都被堵了」，他最後坦言，「我們被包圍了。」

目前無法證實克里契科的說法是否正確，不過他稍後又改口，他在社群媒體Telegram上發布貼文，指出俄羅斯網路媒體散播有關他說基輔被包圍、無法撤離等言論是不可能的，「不要相信謊言，只相信來自官方的訊息。」

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）昨日公布最新衛星影像，顯示約3英里（4.8公里）長俄羅斯軍車隊伍行駛在通往基輔的道路上，拍攝時間點為基輔當地時間27日上午10時56分，位置在基輔西北方約60公里處。

New 📸 @Maxar satellite images show a 3.25-mile convoy of Russian ground forces with 100s of military vehicles NE of Ivankiv, Ukraine and moving toward Kyiv (40 miles away). Contains fuel, logistics, armored vehicles (tanks, infantry fighting vehicles, self-propelled artillery). pic.twitter.com/Z75iNhy7Jw — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 27, 2022

馬薩爾科技指出，畫面顯示車隊裡除了戰車、步兵車及自走砲外，還包含燃料、後勤卡車。

俄羅斯攻入基輔的進度比原先預想的還要緩慢，不過俄羅斯的軍事優勢眾所皆知，克里契科在美聯社專訪中說，「我才和總統談過，每個人都感覺不太好。」他描述政府職員都處在震驚之中，不過並不沮喪。

在烏克蘭政府宣布發放武器讓民眾保衛家園後，過去幾日基輔街頭可見男男女女大排長龍等待領取武器，不過武裝沒有軍事經驗的緊張平民仍有疑慮，尤其有情報指俄羅斯特工喬裝成烏克蘭警察與記者。

克里契科坦言，「說實話，我們沒有100%控制」，「我們在短時間內建立這個領土防禦系統，但是這些是愛國的百姓」，「現在最重要的問題是防衛我們的國家。」

關於基輔日益減少的食品、藥品庫存，克里契科態度轉趨悲觀，「我們處在人道災難的邊緣」，「現在我們有電、有水、有暖氣，但是運送食物及藥品的基礎設施都毀了。」

專訪尾聲他又重振士氣，呼籲所有人一起支持烏克蘭，「我們很強大」，「每個烏克蘭人都很驕傲能夠獨立，以身為烏克蘭人自豪，我們很驕傲能有自己的國家。」