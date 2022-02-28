余天、李亞萍的二女兒余苑綺（現改名為余泳澐），2014年罹患直腸癌第三期，至今復發過3次，癌細胞擴散至肝、淋巴等處，而余苑綺日前做完化療後，已出院返家休養，而近日適逢228連續假期，余苑綺也帶著子女和余祥銓一起開車出遊，余苑綺氣色紅潤，整體狀態相當不錯，近照曝光讓網友看了都安心不少。

余祥銓昨（27日）下午分享開車出遊照，並開心寫下：「好天氣帶著2姐和2位小朋友出門」，照片由坐在駕駛座的余祥銓掌鏡，身旁坐著二姐余苑綺，她雖然臉上畫著淡妝，不過余苑綺氣色相當紅潤、精神很好，整體狀態相當不錯，後座則是坐著余苑綺的一對子女和余祥銓女友柔柔。

余苑綺近照曝光，讓網友看了都安心不少，而余祥銓趁好天氣開車載二姐出遊，也讓網友感動留言：「祝福余家二姐健康快樂，笑口常開」、「真的很棒的弟弟與舅舅」、「氣色不錯 祝福平安健康」，有人祝福：「二姐的氣色很好 早日康復！加油」，立刻釣出余祥銓留言回應：「謝謝」。

37歲余祥銓和小12歲女友柔柔交往4年，戀情穩定。（圖／取材自余祥銓Instagram）

其實，37歲余祥銓和小12歲女友柔柔交往4年，戀情穩定，余苑綺在過年時曬出余祥銓抱著女兒小樂樂照，並寫下：「舅舅、舅媽發紅包啦，新的一年順順利利」，還引發外界好奇，余祥銓是否低調結婚了，不過，余祥銓確實已低調籌備婚禮，不過礙於疫情尚未消停，短時間內不可能舉行上百桌、上千位賓客的實體婚禮。