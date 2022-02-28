「北約東擴」成了俄羅斯總統普丁出兵鄰國烏克蘭的理由，但這個理由並沒有得到多數俄羅斯人支持，戰爭開打後，俄國境內逾50個城市爆發反戰示威、超過3000人被逮捕。俄軍中不想打仗的也大有人在，一名俄兵被一群烏克蘭人罵哭的畫面近來瘋傳，他掩面說「想回家」，令人心疼。

「我不想打仗，我想回家！」俄羅斯入侵烏克蘭後，被國際社會強烈譴責，處境就像一名被烏克蘭人圍著罵的俄軍。網路論壇「Reddit」分享一段影片，一名看起來相當年輕的俄羅斯士兵，掩面坐在台階上，他接到命令要進攻烏克蘭蘇梅州，遇到當地居民，一群人圍著他罵，竟把他罵哭了。

一名俄兵被烏克蘭人圍著罵，哭訴想回家。（翻攝Reddit）

「我們國家不歡迎你」，不知道什麼原因，這名年輕俄兵落單了，身邊也不見其他同袍。他一個人挨罵，雙手遮著臉啜泣，看起來相當沮喪。

批踢踢網友熱議，同情被迫上戰場的阿兵哥，「這場戰爭只是遂行普丁野心，俄羅斯人根本不想打」、「很多俄羅斯士兵大概被逼的，毫無士氣」、「這麼年輕，有沒有滿20歲啊」、「兩國同文同種，到底有什麼好打」、「突然心疼被罵到哭的俄軍」。