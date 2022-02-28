據美聯社消息，俄羅斯總統普丁27日下令俄羅斯核武力量進入「高度戒備狀態」，以回應北約主要成員國的「侵略性聲明」。對此，國內許多網友大驚表示，俄羅斯久攻不下烏克蘭，普丁被逼急了。

法國外交部長勒德里安24日在法國電視台TF1上被問及普丁曾威脅：「若外國介入，將造成你們歷史上從未遇到過的後果」，是否等同俄羅斯威脅使用核武器？勒德里安回答：「的確如此，但普丁也必須明白，北大西洋公約組織也是一個核聯盟。」

對於北約上述態度，普丁也在一場會議中指示俄國防長和總參謀長，將核威懾力量置於「特殊的作戰職責制度」。該命令代表俄羅斯已經為發射核武器做了進一步的準備，並增加當前緊張局勢演變成核武戰爭的可能。

此情形讓國內網友大吃一驚，不少人都在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》相關報導底下留言，其中在《Yahoo新聞》有超過100則留言，有網友認為「俄羅斯久攻不下，對烏克蘭不見得是好事，武器的威懾力只會越來越大」、「大家等著看普丁製造第三次世界大戰」、「北約是在搧風點火，和老美一樣，沒救」、「有病！為了自己的面子要全世界跟著陪葬，俄羅斯人怎麼會支持這種瘋子」、「看起來普丁被逼急了，原本預期3天打下來，但打不下來，打不下來還要被經濟制裁」。