港星張偉文有副好歌喉，被稱為「靚聲王」，7年前他多次被直擊進出醫院，近期香港新冠疫情嚴重，不料住在養老院的張偉文也染新冠肺炎，目前已住院8天傳出病況惡化，經紀人證實情況不樂觀。

香港67歲資深歌手張偉文，曾唱紅《離別的叮嚀》、《再會了，野茉莉！》的張偉文，其實自4年前健康開始出現狀況，飽受腰痛、糖尿病、腳痛等疾病纏身之苦，須靠輪椅代步，昔日中廣身材也逐漸消瘦。近年都住在養老院的張偉文，也因香港新冠疫情嚴峻而傳出確診新冠，根據《香港01》報導，經紀人方俊表示，「張偉文慢性病長期患者，所以自入院以來都一直發高燒以及需要服用類固醇，而且血含氧量還是遍低。」且轉述醫生的話「若果日後要以呼吸機維持生命，不建議令病人受苦」，似乎在說明張偉文情況不樂觀。

張偉文去年一度瘦到皮包骨。(圖/翻攝自香港01)

據港媒綜合報導，張偉文患有糖尿病及腦退化症，因慢性病未打新冠疫苗，近年受腰椎病困擾，不良於行要坐輪椅代步，更因為舉目無親要入住安老院，生活費是由經紀人方俊補貼。方俊表示，因為疫情問題，近一個月張偉文都滯留安老院內不能外出，安老院更謝絕探訪，張偉文不時大發脾氣，摔東西及頭撞牆，他卻愛莫能助。