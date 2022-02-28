37 PTS | 9 REB | 4 BLK@JoelEmbiid had some fun out there today. 😉



🎥 presented by @PALottery pic.twitter.com/wgaSD5R6Ku — Philadelphia 76ers (@sixers) February 27, 2022

「大鬍子」哈登、恩比德這個全新組合徹底主宰了麥迪遜花園廣場！恩比德28日攻下全場最高37分，包含罰進本季新高23球，哈登也拿29分、16助攻與10籃板的加盟七六人首次大三元，七六人最後以125比109作客轟翻地主尼克。

七六人全場罰進39球，不僅恩比德罰27中23，哈登也有罰10全進表現，兩人今天幾乎把麥迪遜花園廣場當自家主場在打，現場也有不少七六人球迷聲援，哈登將於3月3日迎來首次的主場出賽，但他賽後表示，「今晚感覺就像在費城！」

雙方打到末節，一度打成100比100平手，不過接下來七六人連拿12分，其中10分是靠恩比德與哈登罰球拿下，唯一的進球是哈登把球送給恩比德快攻上籃，轉眼擴大領先差距，恩比德更讓米契爾羅賓生、希姆斯兩名尼克長人犯滿。

尼克以巴雷特與佛尼爾各拿24分最高，奎克利也有21分，尼克無奈吞下5連敗，也是最近10場當中的第9敗，目前拿下25勝36敗，排名東區第12，距離東區第10老鷹4場勝差，看來想要闖進季後賽有點難度，反正尼克球迷或許也習慣了。