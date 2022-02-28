國民黨發言人、北市中山大同區市議員擬參選人柳采葳日前與民進黨台北市議員王世堅、資深媒體人黃暐瀚，針對前副總統陳建仁加入民進黨一事進行分析，柳采葳指出目前民進黨在2024表現比較強的就屬副總統賴清德、桃園市長鄭文燦，但這兩人都是新系的人，英系找不到接班人，認為找陳建仁入黨一事凸顯出蔡英文還有英系的焦慮感。

柳采葳、王世堅及黃暐瀚日前在網路政論節目《全民平評理》，針對陳建仁加入民進黨一事進行討論。王世堅首先表示，包括指揮中心指揮官、選縣市首長或是接行政院長，這3個位置都不需要黨籍，「唯一只有一個位置，就是民進黨的黨主席」；王世堅認為，陳建仁與民進黨合作這麼久之後，這時候申請入黨應是想表達對民進黨的肯定。

柳采葳表示，雖然蔡英文目前民調還有超過50％，看起來很高、表面上沒有跛腳，但她認為蔡英文心理上已經跛腳，而陳建仁則是蔡英文心理跛腳而創造出的產物。

柳采葳指出，民進黨很愛與無黨籍合作，若要讓陳建仁選台北市不需要他入黨，而目前民進黨在2024總統大選的表現，看起來是賴清德、鄭文燦比較強，但他們都是新系的人，「英系看不到一個2024他們的接班人」，因此才會找來陳建仁讓英系人馬心安，但這也凸顯出蔡英文及英系的焦慮感。

黃暐瀚則表示，陳建仁入黨看似有5個可能，分別是行政院長、指揮中心指揮官、黨主席、台北市長及總統，但若仔細分析就會發現其實就是針對2024的布局。

黃暐瀚指出，目前有院長、也沒有要換院長，因此沒有接行政院長的問題；2003年SARS的時候陳建仁就是無黨籍的衛生署署長，因此也跟指揮中心位置無關；而蔡英文目前是黨主席，不需要人接，就算年底桃園選輸、台北沒贏被要求辭黨主席，也有監察院長陳菊可以接任，若陳建仁剛入黨就要接黨主席，會hold不住各派系；台北市長則不需要掛黨籍，且目前指揮中心指揮官陳時中、中華民國無任所大使林佳龍都有意選台北，不需要陳建仁。

黃暐瀚因此認為，邀陳建仁入黨就是為了2024所布局，並指出根據民進黨提名規則，提交入黨申請書滿2年者才能被提名為總統候選人，而陳建仁的入黨申請書是在2021年12月，到2023年12月就滿2年，總統投票日則會在2024年1月，認為蔡英文雖然不一定會推陳建仁出來選，但此舉是要讓陳時中、賴清德知道「我有人」。