據環球網引述日本時事通訊社27日報導，透過日本新聞通信調查會所發佈一項針對大陸、美國、英國、法國、韓國以及泰國的民意調查，結果顯示大陸人的對日好感度有明顯下滑。

日本新聞通信調查會的這項調查在去年11月至12月進行，包含大陸等6國每國約1000人參與調查。結果顯示僅有26.3％的大陸受調者對日本有「好感」，較上次調查的2020年12月至次年1月調查結果降低13.4個百分點。

此外，對日本好感度最高的國家是泰國為93.4％，之後依次為美國79％、法國78.1％、英國73.3％、韓國31.2％。

至於大陸受訪者為何對日本好感度下降，負責此項調查的中方人士分析認為，日本政客針對台灣問題的言論、新冠肺炎疫情阻礙大陸遊客赴日旅行，以及有關日本的積極正面新聞報導減少等，都是導致大陸民眾對日本好感度下降的原因。

清華大學國際關係學系教授、中國中日關係史學會副會長劉江永表示，在民間感情變化上，大陸對日本的感情起伏更大。雖然今年在冬奧會期間中日民間互動較友好，冰墩墩和羽生結弦等相關報導很正面，但政治關係更影響民調結果，尤其是日本政府近期在台灣問題上的挑釁更撥動大陸人最敏感的那根弦。