俄羅斯以武力入侵烏克蘭，烏克蘭人民保衛家園的信念令外界佩服，曾為海龍蛙兵的藍委江啟臣指出，有民調調查若台灣遭受攻擊，人民保衛國家的意願，竟遭綠營大作文章，稱國民黨支持者願意比例僅51%，民進黨支持者願意比例較高，這是對他個人與國民黨極大的抹黑，江並秀出自己的海龍蛙兵照片反擊。

江啟臣今（28日）在臉書發文表示，牽動起台灣「有多少人願意在戰爭爆發時上戰場」的討論，戰爭離台灣並不遠，起碼是他這代人的記憶，1996年的台海飛彈危機，自己就在金門兩棲部隊服役，保家衛國，甚至遺書都寫好了。

江啟臣指出，再過幾天，自己就將滿50歲且於年底除役，但他絕不會卸下保衛家園的責任，自己以此為榮，未來只要國家需要，他就願意在戰場、在任何地方，用生命捍衛中華民國。

江啟臣強調，居安思危，保衛家園不能靠別人，提高全民憂患意識與恃吾有以待之的準備才是關鍵，因此除了強化現役軍人的戰力，他建議國防部要更務實地規劃如何讓全民備戰，與其拿掃把應戰，不如至少對後備軍人開放靶場，每年提供子彈額度，讓每個後備軍人都能自願去練習槍法，而除了強化防衛力量外，他也必須嚴正告誡，分化和製造台灣內部矛盾，對國安只有百害而無一利。

江啟臣說，最近網路在討論一份民調，題目是「若台灣人民遭受軍事攻擊，願不願意承擔風險保衛家園？」，綠營有心者竟故意聲稱，國民黨支持者願意比例僅51%，民進黨支持者願意比例較高，以此來批評國民黨不願捍衛家園，甚至曲解成不忠誠的政黨， 這讓他非常憤怒。

江痛批，這是對他個人與國民黨極大的抹黑，事實上，國民黨支持者只有2成5是不願意，而從原始民調裡，將非常不願意設為是1分、非常願意是5分的評比來看，國民黨支持者的總分也達3.43，整體落在普通與還算願意保衛家園的級距。連有急獨背景的台獨建國聯盟所作之民調，都顯示多數國民黨支持者偏向願意保衛家園，綠營近日抹黑國民黨不願保家衛國，根本就是造謠！

江直言，中華民國是他的國家，台灣是他的家園。過去，自己曾拿起槍在前線守衛家園，未來，他仍願如此，這不僅是責任，更是榮譽。