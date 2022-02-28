女星許維恩去年3月認愛小6歲的王家梁，小倆口5月即宣布求婚成功，並浪漫在去年11月11日、許維恩迎接40歲生日時登記結婚，只不過夫妻倆才新婚3個月，許維恩卻在IG透露兩人分房睡，原來是王家梁得了諾羅病毒，還傳染給許維恩，兩人只好各自躺在床上休養。

王家梁昨（27日）在IG發文透露，自己被傳染諾羅病毒，讓他上吐下瀉，沒想到王家梁也把諾羅病毒傳染給老婆許維恩，讓王家梁自責說：「但我很確定你的上吐下瀉一定是我傳染給你的，那，我們就...手牽手一起來看醫生吧」。

照片中，許維恩虛弱地靠在王家梁的肩上，看起來相當不舒服，而許維恩也難過留言：「難得我們今天得要分房睡～哭哭」，她無奈說：「大王的傳染力夠強的」，而婆婆心疼小倆口掛病號，還特別煮粥給他們吃，讓許維恩感動直呼：「我可愛的婆婆送粥給我吃 幸福幸福 謝謝婆婆兒」。

許維恩IG限時動態全文。（圖／取材自許維恩Instagram）

掛病號的許維恩事後則在IG曬出一系列度假辣照，她美穿比基尼躺在槳板上，許維恩無奈發文：「這幾天天氣真好應該是可以躺在海上曬太陽～但我現在卻全身無力的躺在床上～哭哭～原來諾羅病毒真的蠻可怕的，上吐下瀉的症狀～～我真的是無法言語」，許維恩的228連假雖然泡湯了，但她仍不忘呼籲網友，要做好防疫措施，還有防止病毒的感染。