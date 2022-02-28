昨日是228連假第2天，高公局表示，昨日國1北向新竹系統至湖口、國3北向關西至大溪於晚上11點才紓解，國5北向頭城至坪林路段更塞到今日凌晨1點，其餘路段昨晚7點後恢復正常。

預判今日上午重點壅塞路段仍是國5北向宜蘭-坪林路段，下午重點壅塞路段將出現在8個路段：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯至后里、苗栗-湖口；國3竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國6舊正-霧峰系統。

昨日全日交通量114.8百萬車公里，是年平均平日88百萬車公里的1.3倍，國5交通量3.1百萬車公里，是年平均平日2.6百萬車公里的1.2倍。今日0至5點平均交通量6.3百萬車公里，是年平均平日3.5百萬車公里的1.8倍；預估今日交通量110百萬車公里。

目前全國道路況皆大致正常，截止上午7點，交通量9.2百萬車公里。今日相關疏導措施包括：14至21點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制、7至24點封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向等交流道入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

建議今日西部國道南區北向、國5北向於9點前出發，中區北向中午12點前出發； 9點前出發。