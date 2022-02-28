烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi）27日在臉書公布一段烏克蘭軍隊使用土耳其製拜拉克塔TB2武裝無人機（Bayraktar TB2）轟炸俄羅斯軍隊的影片，攻擊發生在烏國南部赫爾松州（Kherson）喬爾諾巴伊夫卡（Chornobayivka），扎盧茲尼在貼文指出：歡迎來到地獄。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）指出，這是拜拉克塔TB2武裝無人機的攻擊畫面首度曝光。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭武裝部隊（Armed Forces of Ukraine）27日深夜又在官方推特公布另一起土製無人機轟炸俄羅斯裝甲車的畫面，扎盧茲尼表示這起攻擊發生在基輔西北邊100公里處的瑪利連（Malyn）鎮附近，當俄羅斯軍隊詢問「是誰」時，烏軍回應：「送你回家的門票」。

（不斷更新）