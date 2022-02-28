【愛傳媒簡秀枝專欄】藝術珠寶在國際上要自創品牌，出人頭地，關鍵因素是什麼？！知名珠寶品牌藝術家胡茵菲（Anna Hu）不假思索地表示，寶石原料的純正、藝術加值的原創性，還有靈活彈性的整合能力。

胡茵菲2月25日下午在東方文華酒店Anna Hu 藝術珠寶鑑賞會所，舉辦的分享會中，作了以上表示。藝文人士、珠寶饕客，出席踴躍，座無虛席。

胡茵菲一身婀娜，配戴胡氏專利的海之頌系列耳環，手指上是即將遠征歐洲馬斯垂克藝博會大展的大黃鑽，親作示範，貴氣端莊，又當代感十足。

她展示了今年六月首次受邀參加歐洲馬斯垂克藝博會（TEFAF Maastricht），精心設計的新款展品，包括《春蘭系列》、《牡丹系列》以及《當代系列》，讓賓客見證她全力備戰的心情與成果。

胡茵菲以珠寶工作室的現場實景拍攝，介紹了藝術珠寶，從發想、設計、加工等過程，複雜程度，超乎想像。同時，胡茵菲更娓娓道出她力爭上游，攀登藝術珠寶的大神山的艱辛過程，步步為營，最後目標，是她一定要登峯造極，打造出華人藝術珠寶的嶄新王國。

當被問及珠寶自創品牌，在國際征戰的成功關鍵因素（KSF）時，詳實作了說明。提到寶石的純正性，包括質地、色澤、尺寸、產地，精挑細選，絕不含糊，而且一分錢一分貨，馬虎不得。

有關藝術珠寶的創意價值，對胡茵菲來說，是她長年的積累，包含早期古典音樂的沈澱，藝術史的觸類旁通，各種民俗文化與典故傳說，都是她發想的源頭。

由於珠寶設計，牽涉到許多人的努力，必須精準到位，發揮極致。要如何作整合，胡茵菲形容，神似交響樂團的總指揮，把最好的樂手組織起來，各司其職，但彼此照應，形成最完美和諧的結果。

藝術珠寶追求完美，胡茵菲深諳這些道理，她從2007年在紐約自創品牌，迄今15年，她過關斬將，可說，成果累累。

對於寶石材料的眼力，從事寶石大盤的父親胡俊義，除了給了她最好的DNA遺傳、經常帶著她赴海外採購寶石，實地上手的機會多，耳濡目染下，眼力手感都會進步。

另外，她相信專業證照，除了參加GIA珠寶學院課程，取得珠寶設計與鑑定證書，也在紐約流行理工學院（FIT）珠寶設計學院，取得學位，磨練出從事珠寶設計精準獨特眼力。

外加，她在佳士得拍賣公司紐約珠寶部門、在梵克雅寶（Van Cleef and Arpels）以及海瑞・溫斯頓（Harry Winston）等國際大公司，實習或任職，職場訓練，冷暖自知，讓她功力加成。

還有，她懂得珠寶靠傳承，她遇到珠寶界的兩大貴人，一位是她口中的「王母娘娘」，愛麗莎.莫莎依芙（Alisa Moussaieff1930），92歲的珠寶奶奶，專攻傳統珠寶設計，給了她對經典珠寶的許多啓發。另一位是她稱呼為「玉皇大帝」，是Jar 珠寶設計大師喬爾・阿瑟・羅森塔爾（1943-），他也79歲了，是當代時尚珠寶設計的權威。兩位長者，亦師亦友，欣賞她的聰明慧詰，更多視她為傳人，讓她左右逢緣，兼收了經典與當代養分，所以無往不利。

由於胡茵菲有過正統音樂班的音樂專業養成，加上美國紐約帕森設計學院藝術史的完整訓練，音樂美術已成為她的內在底蘊。比如說，她對於心儀的達文西，一幅平面花卉素描，她截取其中一株，經過巧手轉譯，一朶艶紅玫瑰配綠葉的珠寶成形，栩栩如生，讓人愛不釋手。

前副總統蕭萬長夫人朱俶賢，也是珠寶的配戴高手，她與胡茵菲見面時，曾提及臺灣特有鳥種藍鵲，除了外型美麗，在原住民的神話裡，還包含救世主形象，在民間傳說中，也有保衛家園、團結對外的精神象徵。

胡茵菲聽進心裡，找來最適合的寶石，巧手設計與搭配，成雙藍鵲，上下挺立，含情脈脈，狀似準備親吻，欲言又止，也令人愛不釋手，成為一組歌頌愛情，寄情於無邊幸福的信物。

胡茵菲幾件在國際佳士得與蘇富比拍賣會上，屢創高價紀錄，其中勝出的作品，都是寶石原材料，極具特殊性，而造型設計，又蘊含典故。例如，以256萬7千餘美元（折合新台幣7190餘萬元）落槌的《古玉豎琴翡翠戒》，豎琴的概念與造型，典雅動人。

《海之頌胸針》以461萬6千餘美元（折合新台幣1.2927億元）成交，是最高價緬甸藍寶，十足的東方情懷。《敦煌琵琶黃鑽項鍊》更以581萬3千美元（折合新台幣1.6279億元）拍出，敦煌的傳說，琵琶的典故，也有如琴瑟合鳴，一拍即合。

胡茵菲強調，珠寶設計的整合能力，需要很高的EQ，因為打造珠寶的技術，大都是靠傳承，游刃有餘遊走在雕工、鑲工，那些工作，都是獨門絕活，需要幾十年的時間養成。

胡茵菲以為，一個珠寶藝術家要面對的是，各有專精的老師傅，如何讓他們的專業，被靈活應用，互相支援，也力求融合成一體，是重中之重，也是成敗關鍵所在。

胡茵菲口中的「王母娘娘」愛麗莎.莫莎依芙，永不退休，到了92歲還耳聰目明，身手矯健，馳騁在珠寶藝術世界。有為者亦若是，今年45歲的胡茵菲，奉愛麗莎・莫莎依芙為榜樣，自許在另一個45年之後，打造出「華人藝術珠寶的嶄新王國」，她自信滿滿。

胡茵菲期待六月疫情可以好轉，她希望帶著台灣珠寶饕客，一起走訪歐洲馬斯垂克藝博會，和她一起書寫珠寶歷史！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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