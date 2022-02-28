索尼互動娛樂在 PlayStation 官方部落格正式揭露了研發中的 PS5 次世代 VR 虛擬實境裝置「PlayStation VR2（PS VR2）」與專屬控制器「PlayStation VR2 Sense 控制器」的定案造型，並承襲 PS5 主機一貫設計風格以黑白色調為題。

JKF提供

PS VR2 是針對新世代 PS5 主機研發的虛擬實境裝置，搭載 4K HDR OLED 面板，提供單眼 2000 × 2048 解析度、90/120Hz 更新率、110 度視野的畫面顯示。此外還導入全新的眼動追蹤功能，可追蹤使用者視線來進行注視點渲染（Foveated Rendering），提供焦點、景深等真實視覺體驗，採單一纜線與 PS5 連接。

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除了延續前一代 PS VR 的人體工學頭戴構造，正面四角配置了由內而外的追蹤鏡頭，還新增鏡頭調整以及兩眼鏡頭間距調整旋鈕，以及營造出驚人沈浸感且使用直覺的全新 PS VR2 Sense 控制器，為了避免長時間使用鏡頭起霧的問題，PS VR2 還額外設計了新的通風口。

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官方還強調當 PS VR2 推出時，在虛擬實境中遊玩遊戲的方式將出現巨大飛躍。雖然尚未透露 PS VR2 確切上市日期，但不少網友都表示：「先讓我買到 PS5 再說...」、「無線才考慮入手 VR」、「先搞一個元宇宙遊戲吧」、「心臟病玩家，搭配這新產品玩恐怖會 ？」。