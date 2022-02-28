本土劇女星尹嘉萱2012年與陳子玄、黃甄妮組成「台灣女孩」出道，因為演出八點檔《世間情》打開知名度，昔情路不順遂的她曾在節目自爆剛進演藝圈時，交往一名大17歲「音樂才子」，不料卻發現召妓還不戴套，最終更因為搞大酒店妹肚子，導致戀情破局。

尹嘉萱近年事業重心轉往大陸演藝圈，已結婚快5年的她，早年剛出道時感情路很坎坷遇，曾在《命運好好玩》自爆，剛進演藝圈時，跟一位「大17歲」、「音樂才子」、「跟前妻育有三個子女」的「知名金牛座音樂才子」交往過，當時因組「台灣女孩」使兩人在音樂上有交流，男方也對尹嘉萱坦承「自己曾離過婚，但會從前次婚姻記取教訓，會對下任很好。」直接對尹嘉萱告白，兩人因此墜入愛河，男方常會溫馨接送前往拍戲片場，但在兩人外出時，男方規定她要走在後面、不能並排，尹嘉萱卻認為男方是藝術家來合理化他的行為。

沒想到有次尹嘉萱突然哪根筋不對看男方手機，竟發現對方問酒店妹「那個(月經)有沒有來，若沒有就妳（酒店妹）帶去泡溫泉」，尹嘉萱之後追問男方，男方竟理直氣狀說「法律有規定，去泡溫泉不一定要開同一間房」。男方更聲稱自己做任何事都是為了「寫歌的創作來源」。

尹嘉萱接著透露，男方有暴力傾向，吵架會摔東西，而壓垮兩人感情最後的稻草是，某次在出國前大爭吵，並發現男方搞大了酒店妹的肚子，她才心死切斷這段感情。