被暱稱為「小太陽」的香港男神鍾漢良，當初以歌手身分出道，之後成功跨足戲劇圈，主演過不少夯劇，2021年接演的《錦心似玉》，拿下台灣年度Google熱劇，熱搜甚至擊敗韓國的《魷魚遊戲》，如今鍾漢良已經47歲，這些年仍保持帥氣外表，直到最近登上陸綜，被懷疑醫美做過頭，挨轟臉又腫又僵大崩壞。

出道近30年的鍾漢良，這些年將事業重心放在大陸，除了繼續在戲劇圈耕耘外，也接到許多綜藝節目的邀約，如《夏日少年派》、《這！就是街舞3》、《少年之名》等，最近又登上新節目，在《超有趣滑雪大會》中與唐九洲、張繼科等組隊，跟他一起上節目的還有一票年輕偶像、演員們。

鍾漢良登新陸綜，被質疑醫美過頭，臉又腫又僵。(取材自超有趣滑雪大會微博、鍾漢良微博)

在《超有趣滑雪大會》中，47歲的鍾漢良理所當然成為年紀最大的成員，也是眾人的大前輩，近日播出的最新節目中，他穿著寒冬服飾登場，濃密黑髮梳了中分，露出一張無暇帥臉，但觀眾看了卻覺得哪裡怪怪的，直指他眼皮鬆弛、臉蛋浮腫，甚至做表情時還有些僵硬不自然。

鍾漢良登陸綜曝光近期的模樣，帥氣依舊卻不太自然，引發網路熱議，眾人猜測，他可能為工作必須抱持「男神」形貌，求助醫美、美容針過了頭，導致失去天生的臉部線條，但至少身材維持得很好，看得出平時很嚴格自我管理，而有粉絲跳出來為他澄清，是製作單位剪輯時濾鏡下太重，才讓鍾漢良看起來像醫美整壞了。