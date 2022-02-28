愛家6寶爸竟是騷擾變態！新北市平溪1名偏鄉女老師小芳（化名）日前報案控訴遭1名已婚男子長期追求騷擾，該男子在當地靠撿拾天燈支架，獨立養活6個孩子，好父親形象曾被媒體報導，但沒想到他苦追小芳不成，竟2次剪斷對方宿舍的防盜鐵絲和破壞監視器，就為了強行闖入和小芳「聊天」，法院判他4個月徒刑。

據自由時報報導，該名男子平時在平溪地區靠撿拾天燈支架，變賣後與妻子養活6名孩子，刻苦養家形象曾躍上新聞版面，而小芳則是從外地到偏鄉教書的老師，2人因男子接送孩子時結識，沒想到男子展開追求，甚至拿老虎鉗將小芳宿舍外的防盜鐵絲剪斷，就為了強行與小芳見一面。

小芳事後用監視器畫面報警提告表示，她因為頻頻遭男子惡意騷擾，才決定自行架設鐵絲網與監視器，沒想到男子仍2次強行闖入，而男子到案解釋只是想找小芳「聊天」，承認已第2次闖入宿舍，並剪斷防盜鐵絲及破壞監視器，強調並無惡意也絕非偷竊。

檢方事後以男子觸犯毀棄損壞及侵入住宅等罪起訴，法官審理後認為，男子2次犯案，均觸犯侵入住宅與毀損他人物品罪，應以較重的毀損他人物品罪處刑，因此分別判兩個月徒刑，應併執行四月，得易科罰金十二萬元。