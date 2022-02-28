俄羅斯入侵烏克蘭第4天，世界各國紛祭制裁措施，對比兩岸關係，胸腔重症醫師蘇一峰表示，「幫烏克蘭就是幫台灣」，未來若換台灣需要幫忙時，全世界才知道應該要幫台灣多少，至於現在有些人稱歐美支援烏克蘭已經足夠了，要烏克蘭聽俄羅斯的話，其實是在害台灣。

俄羅斯24日入侵烏克蘭，歐美等國都表明不會出兵幫烏克蘭，讓烏克蘭總統澤倫斯基感嘆只能孤軍奮戰，但隨著俄烏戰事擴大，各國開始對俄羅斯採取實質的制裁行動，包括俄國踢出全球匯款系統SWIFT，提供武器經費給烏克蘭，看到這景象，讓蘇一峰在臉書發文，直言台灣民眾真的要搞清楚一件事，就是今天輿論逼歐美國家出手幫忙烏克蘭多少，未來一旦兩岸發生戰爭，換台灣需要幫忙時，全世界才知道應該要幫台灣多少，「幫烏克蘭就是幫台灣」。

蘇一峰表示，至於現在有些人稱歐美支援烏克蘭已經足夠了，要烏克蘭聽俄羅斯的話，其實就是害未來的台灣。

蘇一峰指出，網路世代的傳播力量真的很強，烏克蘭總統善用社群媒體力量凝聚國內民心，高分貝向國際求援，帶動輿論沸騰，也讓國際支援不斷增加，仗打越久情勢反而對俄羅斯越不利，是非常值得學習的弱國抵抗侵略模式，「現在全世界都想看到烏克蘭逆轉勝」。