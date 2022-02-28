投資人對俄烏戰爭造成的經濟影響感到擔憂，周日隔夜市場美股指數期貨大跌。在能源供應可能受阻的預期帶動下，國際原油和天然氣價格飆漲。避險需求帶來提振，黃金價格走高。

目前道瓊指數期貨大跌525點或1.54%，報33469點。標普500指數期貨跌2.25%，那斯達克100指數期貨跌2.49%。

布蘭特期油目前大漲5.03美元或5.14%，為每桶102.96美元，美國期油大漲5.1美元或5.57%，報每桶96.69美元。

天然氣期貨價格漲3.06%，報4.607美元。

期金價格勁揚1.6%，報每盎司1917.7美元。

上周四清晨俄羅斯總統普丁突然揮軍入侵烏克蘭，俄烏戰爭開打使全球市場陷入劇烈震盪。整個周末戰火持續延燒，兩軍在烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）爆發激戰。烏克蘭軍方27日宣布已經收到來自西方盟國提供的大量軍援，包括大批的空對空飛彈。

此前德國改變立場，宣布將運送1000枚反坦克武器和500枚刺針飛彈援助烏克蘭對抗俄軍入侵。美國和歐盟、英國等西方陣營亦發布聯合聲明，宣布將俄羅斯逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT），此舉被視為是「核彈級」的金融制裁。

由於烏克蘭政府與人民誓死抵抗，俄軍入侵烏克蘭的進展不如原先所預期般「快如閃電」，再加上來自全球的反戰壓力越來越高，這場戰事似乎有走向下個階段的跡象。普丁在27日要求俄國的「嚇阻戰力」就戰備位置，意味著俄國不排除動用核武的可能性。另一方面，烏克蘭國防部宣布，兩國代表已經同意在沒有任何先決條件情況下，於烏克蘭和白俄邊境進行談判。

儘管市場波動劇烈，但上周五道瓊指數創下2020年11月以來最大單日漲幅。上周道瓊指數收跌0.1%，周線連3黑；標普500指數和那斯達克指數周線分別上漲0.8%和1.1%。

那斯達克指數仍處於修正區，較其歷史收盤高點下跌約15%。道瓊指數和標普500指數距離進入修正區僅一步之遙。

其他市場消息方面，聯準會主席鮑爾下周將赴國會兩院接受質詢，市場將密切關注其釋出任何有關於地緣政治事件是否影響聯準會升息的信號。此外，美國將在周五發布2月非農就業報告。今年1月，美國非農就業新增46萬7000人，遠超出市場預期。