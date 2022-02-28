醫美科技廠商晶鑽生醫(6815)2022年度將以三大策略推動營運成長，包括1、持續優化產品組合，繼續推動提美拉線材在中國大陸、美國的取證上市進度。2、透過「資源共享」的結盟策略，提升旗下自有品牌與代理產品的滲透率，帶動整體業績的成長。3、啟動中區總部與展銷中心興建計畫，擘畫3年成長藍圖。

晶鑽已啟動IPO計畫，目標下半年送件，明年能掛牌上櫃。晶鑽指出，2022年除了獨家代理優緹偲音波(UTIMS)新品以及自有品牌提美拉線材持續成長外，也拿下韓國第一品牌經銷跨足肉毒桿菌銷售，規劃最快年底再推出二項產品，今年營收希望能力拚增加3成左右。

晶鑽生醫去年合併營收創下歷史新高，達3.95億元，年成長28.87%。

謝佳憲表示，公司去年40%以上營收來自自有品牌提美拉線材，另有26%營收來自代理優緹偲音波(UTIMS)系列，去年全年獲利可望重新返回成長軌道。

晶鑽已啟動中區總部與展銷中心興建計畫，去年底以近8000萬元買入約110坪的台中七期重劃區土地，將打造為集團的中部地區營運總部，初步規劃有辦公室、產品展銷中心以及專屬產品開發的實驗室等，預計2024年完工啟用，也會朝建立GMP廠發展。