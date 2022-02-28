新北市長侯友宜今上午接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，對於是參選連任或直攻2024總統大位，侯說，會繼續努力做事，很多事情很難臆測，像以前當刑警時打槍戰也很難臆測生或死，最重要是把握當下好好做事，他強調「不管在哪個崗位都會努力做事」；被問到國民黨選策有無詢問他連任市長的意願，侯笑言：「現在沒人問我啦！」

侯友宜表示，民眾選他當市長是選4年、不是3年，不要這麼早談選舉、談政治，把人民託付他的寶貴時間浪費掉了，現在才2月底，離投票11月還有一段時間，他跟市府團隊會把握最後一年，拚出更好的成績，才對得起人民託付，他心心念念的是還有哪些事沒做好，這段時間要把里長反應的聲音一一解決。

在節目中，侯友宜說，新北市是在翻轉大幅進步城市，接任市長時就已規畫新北市2030年的願景，並細數擔任市長3年多來的政績，包括五股夏綠地、泰山塭仔圳等，及新北家外托育率從11年前的8％，成長至今為40％，遠超高OECD國家的平均值32％，今年公共托育中心力拚達到120家目標；五股泰山輕軌路線可行性研究也經中央審查通過，讓市民能安居樂業。