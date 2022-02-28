只是爵士主力保持健康，他們可在西區展現無人可擋的強大氣勢！米契爾單場飆進6顆三分球、獨拿26分，戈貝爾也有16分、14籃板，爵士28日以118比114強壓地主太陽，拿下最近9戰當中第8勝，反觀太陽則是吞下相隔兩個月的首次連敗。

上次太陽吞下連敗，是在去年12月26日輸給勇士，以及去年12月28日輸給灰熊，但在明星控衛保羅在上半季最後一戰手傷缺席4到6周後，太陽的西區龍頭地位開始岌岌可危，目前太陽仍拿49勝12敗，領先西區第2勇士5.5場勝差。

爵士先靠第3節打出16比3小高潮搶回領先優勢，打到比賽還剩1分50秒，更靠米契爾的三分球擴大領先到10分，不過太陽仍未放棄，打到讀秒階段追到只差3分，可惜克勞德卻在最後2.1秒發生傳球失誤，葬送太陽最後的反撲機會。

太陽總教練蒙提威廉斯把輸球責任一肩扛下，強調自己當時應該要喊出暫停部署才對，攻下16分的克勞德說：「我應該要處理地更好，我必須知道暫停與剩下時間，我是隊上的老將，應該要知道當時該怎樣處理才對。」戴文布克貢獻全場最高30分。