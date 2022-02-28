大考中心將在明（1）日公布今年學測考生成績及統計資料，成績通知單則於2日寄發。109學年學測數學科太簡單導致大考中心主任張茂桂下台，今年數學A太難造成考生哀鴻遍野，難易度不穩定，會造成什麼樣的後續效應，值得觀察。

大考中心網站1日上午9時公布學測各科成績人數百分比累計表，及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績標準等。同時，提供行動電話簡訊通知成績之服務，凡報名資料有填寫行動電話號碼之考生，大考中心會以0911-511-467號碼主動發送簡訊通知考生成績。

大考中心2日會寄發考生成績通知單，個別報名者逕寄至考生之通訊地址；集體報名者，寄交集體報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位。

考生如對這次學科能力測驗成績有疑義，可於3月2日起至7日止，至大考中心網站「學科能力測驗試務專區」註冊或登入個人專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請複查相關資料。

今年新大學考招制度登場，但學測數學A卻超級難，引發考生抱怨。而事實上，109學年時，學測數學科考得很簡單，有1萬4489人滿級分，創歷史新高紀錄，因為難以區分出考生程度，導致當時大考中心主任張茂桂下台。

有鑑於此，110學年的學測數學科變得很難，滿級分僅1558人，是109學年的1／10，再度引發爭議。今年新型學測登場，其中數學A比去年又更難，讓考生覺得沮喪。學測題目難易不穩定，引發外界嚴厲批評。

不過升學專家表示，今年學測考生11.6萬人，比去年的12.8萬人少了1.2萬人；但今年到考自然科的考生僅6萬9771人，比去年的9萬3639人少2.4萬人。也就是說，今年自然組考生的競爭會較往年緩和。