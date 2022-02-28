美國首度同意直接運送「刺針飛彈」（Stinger）到烏克蘭，這是白宮25日所批准方案的一環。此外，瑞典今天也宣布將提供烏克蘭反戰車發射器及裝備補給品。

美國運送刺針飛彈的確切時間尚不清楚，但官員表示，美方目前正安排物流運送。

此前，德國也宣布要提供烏克蘭500枚刺針飛彈，及其他武器和補給品。

美聯社報導，高速刺針飛彈非常精準，可對空擊落直升機和其他飛機。烏克蘭官員一直以來要求能提供更多威力強大的武器。

此外，瑞典今天也宣布，將打破一項不輸送武器到戰亂中國家的慣例，輸送反戰車發射器等軍事裝備到烏克蘭。

法新社報導，瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）告訴媒體，這項運送13萬5000份戰地口糧、5000頂頭盔、5000件護甲和5000枚一次性反戰車發射器的決定，是自1939年蘇聯入侵芬蘭以來，瑞典首度將武器輸送到正在發生武裝衝突的國家。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1110228